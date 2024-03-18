«Случилось событие, значение и символизм которого большинство из нас, пожалуй, до сих пор не постигли».

Об этом Игорь Жданов пишет в своем блоге на "Интерфакс" . Далее приводим слова автора без комментариев и правок.

На прошлой неделе произошло событие, значение и символизм которого большинство из нас, по-видимому, до сих пор не постигли. На территорию России вернулась полномасштабная война. На Белгородщине и Курщине развернулись масштабные боевые действия с применением штурмовой авиации, крупнокалиберной артиллерии, тяжелых огнеметных систем и высадкой воздушного десанта. Через несколько дней в боях с русскими же повстанцами на собственной территории путин потерял более полутысячи своих солдат. И все это во время так называемых выборов президента.

Впечатляющий результат «СВО», которая, как известно, «идет по плану»!

В конце концов это итог почти 25-летнего правления путина - самого длинного со времен Сталина. С той лишь разницей, что Сталину удалось за это время захватить треть Европы, а Путину на аналогичном этапе приходится равнять с землей российские села, чтобы вооруженная оппозиция не дошла до Белгорода и дальше.

«Декарбонизация» россии продолжается

И пока российские танки горят под «поселками» с благозвучными названиями Мокрая Орловка и Сподарюшино, в русском тылу уничтожается главный источник кремлевской силы – нефтегазовая индустрия. Удары украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам продолжаются как по графику, не просто обескровливая российскую экономику в перспективе. Они разрушают основу путинского мифа о непобедимом «нефтяном медведе».

Сам Кремль не может не понимать, что если темпы «декарбонизации» сохранятся, уж очень скоро ноги глиняного колоса фатально разбухнут от избытка «черного золота» и ни одно «импортозамещение» этому помочь не сможет. Также коллективный путин осознает, что эффект домино от таких процессов будет значительно более разрушительным и непредсказуемым, чем похожая ситуация после поражения в «афганской» войне.

Как ГУР принимает участие в российских «выборах»

На этом фоне попытка российских властей нарисовать путину 86% явки в зоне боевых действий, где электорат шел на избирательные участки под разрывами кассетных снарядов, выглядит нервным срывом от бессилия. Ведь пока местный Центризбирком объявлял какие-то цифры подсчета голосов из охваченной огнем Белгородщины, отдельные населенные пункты области переходили под контроль избирателей, вооруженных «Градами».

Очевидно, что наступление освободительных российских сил на путинскую армию, синхронизированное с голосованием и атакой дронов на российские НПЗ, не может быть просто совпадением. Какими бы метафорами сейчас ни сыпал господин Буданов, утверждая в интервью, будто «мартовский поход» по окрестностям Слобожанщины является исключительно проектом РДК, Легиона «Свобода России» и Сибирского батальона, на самом деле за этим четко прослеживаются руки ГУР.

А что Китай и Иран?

Архитектура схожих операций не может быть спроектирована разрозненными, хотя и очень мотивированными, повстанческими подразделениями. В данном случае мы имеем дело с многоуровневым замыслом, который имел целью не только военные цели вроде захвата вражеских позиций и территорий, одновременную атаку тыловых ресурсов, отвлечение войск противника из других направлений, прежде всего с Купянского. Также речь идет и о важной геополитической составляющей.

Весь мир увидел, что в самый ответственный момент – дни своего переизбрания – Путин не может контролировать ситуацию в стране. Вооруженные отряды российских добровольцев банально оккупируют часть российской территории, демонстрируя таким образом «незыблемую силу» режима, его «стабильность» и «контроль ситуации».

За этими событиями несомненно следят не только союзники Украины, но и стратегические партнеры путина, прежде всего Китай и Иран. Несложно догадаться, какие выводы сделает Си Цзы Пинь, когда из аналитических справок своих советников узнает танковые дуэли россиян с россиянами на российской территории в день выборов путина.

Разумеется, и Китай, и, наверное, Иран будут вынуждены проанализировать новую ситуацию и сделать с ней стратегические выводы.

Следует ли поддерживать российского медведя, на территории которого фактически уже развернулась гражданская война одних русских против других и который уже не может контролировать ситуацию даже во время столь важных для пути «выборов»?