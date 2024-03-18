Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Уже месяц Верховная Рада в условиях правового режима военного положения не собирается на свои пленарные заседания. Напомним, что последнее пленарное заседание состоялось 23 февраля 2024 года. Я не принимаю во внимание часовое заседание 14 марта для принятия одного обращения по так называемым выборам военного преступника Путина в России-террористе.

Зато среди, прости Господи, народных депутатов идет ожесточенная борьба за возможность выехать за границу. И если участие в официальных заседаниях международных институций оправдано, то туристические поездки так называемых групп дружбы для одного фото с несколькими депутатами являются чистым цинизмом. Поэтому активная бизнес-деятельность в Украине и туристическая деятельность депутатов за рубежом не дает возможность собрать КВОРУМ для пленарных заседаний. В то же время помощники депутатов на немалые зарплаты и партийные работники за наши деньги размещают рекламные материалы о «героическом» труде депутатов. ВР.

Для понимания только партийные вожди президентской партии «Слуга народа» в 2024 году получат более 490 миллионов денег налогоплательщиков Украины?! А за 2024-2025 год запланировано освоить более 1,5 миллиарда гривен из бюджета воюющей Украины на рекламу партийных вождей 4 парламентских партий, в которых не хватает советам направить эти средства на нужды ВСУ.

Именно поэтому обращаюсь за поддержкой нашей ПЕТИЦИИ «1,5 миллиарда гривен на ВСУ, а на ПАРТИЙНЫЙ ПИАР» (Отменить бюджетное финансирование парламентских ПАРТИЙ на время ВОЙНЫ).

На сегодняшний день за петицию проголосовало чуть более 4 500 человек, а должны собрать 25 000! Привлекайтесь на сбор ДОНАТА на 1,5 миллиарда для нужд ВСУ.



