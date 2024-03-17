Речь Джо Байдена перед Конгрессом и нынешняя политическая картина в США за неполных 8 месяцев до выборов президента.

Во всем, что сейчас происходит в нашей политике, нет ничего удивительного. Единственное, что является очень странным, так это то, что мы дошли до такого низа. Это не произошло внезапно. У нас в юриспруденции есть такое выражение, оно для меня почти волшебное – measured motion. Это когда медленно и сдержанно меняются правила, а у нас они именно так и меняются. Это когда перемены часто происходят системно, но очень медленно, измеряемо-оценочно и неспешно. Вот и у нас произошла деградация нашей политики – спокойно, сдержанно и медленно. Но, она произошла. Жестко звучит, но, думаю, что и республиканцы, и демократы со мной согласятся. Нет, это не критика с моей стороны нашей политики или нашей страны. Это критика того, что наша система каким-то образом такое допустила и начала слабеть.

В принципе, речь перед Конгрессом президента Байдена была предсказуема. Да, он однозначно признал, что его конкурент на выборах в этом году – Трамп. Естественно, Байден максимально сдерживал свой возраст, но тут не его вина – это биология, генетика, образ жизни, стрессы и так далее. С этим ничего не поделаешь.

На фоне всего, что произошло и происходит, все выглядит предсказуемо. Но, один момент тут очень интересен – и с той, и с другой стороны очень много дебатов сейчас идет не только вокруг Украины, но и вокруг россии. Что я имею в виду. И та, и другая стороны нашего политикума обвиняют друг друга, что на них влияет российская федерация. То есть, рф стала уже каким-то у нас полуабстрактным злом. Одни политики говорят, что Трамп – марионетка путина. Другие говорят, что Байден коррумпирован Украиной, также связан с россией и что, мол, русские олигархи его держат на крючке, зная какие-то его секреты и тому подобное. Миллион конспирационных теорий. И не от кого-то с улицы они звучат, а от очень умных и очень опытных людей, которые глубоко и хорошо знают нашу политику изнутри.

На днях я разговаривал с одним очень знающим человеком (он меня попросил не называть его имя в СМИ), который работал в команде Трампа на довольно высокой должности. Он – очень известная у нас фигура и был очень близок к Трампу. Так вот он высказал мне точку зрения, что Трампа в итоге могут… могут что-то с ним сделать, если он будет четко вырисовываться президентом США. Он мне сказал, что Трампа просто не допустят до власти. Что Трамп настолько мстительный, как человек, что, если станет президентом, будет страшно мстить своим, скажем так, обидчикам и врагам. Справедливо, но он будет мстить. Важные и влиятельные люди в США, мол, это хорошо знают и понимают. Хотя, тут «справедливо мстить» – очень сложный вопрос. Ибо одно дело – просто человеческие чувства и настроения, но ведь должность президента обязывает вести себя как президент для всех американцев, а не как просто обыкновенный человек со всеми своими пороками. Президент обязан отодвинуть чисто человеческую месть, каким бы он не был злым и мстительным, как человек. Но, мой собеседник считает, что в варианте с Трампом этого не случится, что Трамп будет реально мстить в любом случае.

В США считают, что разрыв между кандидатами – Байденом и Трампом – будет очень незначительным. Если раньше говорили, что шансы у Трампа маленькие, то сейчас у нас уже многие считают, что шансы у него таки есть, но разрыв будет до 10 процентов, возможно и до 5. То есть, за Трампа готовы голосовать немало людей.

Лично я считаю, что на наших выборах осенью этого года все же победит Байден. Много кто в США предпочитает республиканцев потому, что все же тут имеют место республиканские ценности. Демократы очень сильно ушли влево. Если победит Байден, то это будет просто позиция и победа партии. Байден не будет, как персонаж, вести за собою партию, а партия будет вести его. Это не самое плохое, но и не самое лучшее тоже. Президент должен быть солидарен с партией, но именно лидер должен ее вести за собою. Трамп же будет именно вести партию за собою. Но, опять же, вопрос: какую партию, в каком виде? Партию, которая расколота?

У Трампа нет должного политического опыта. Он был сильно закрытым, когда был президентом. Он и остался закрытым, но уже очень сильно обозленным. На него было много политических атак. Что-то он заслужил, что-то нет. Но, его просто стали рвать на части. У него, видимо, не было достаточной политической культуры. Была культура бизнесмена, строителя улиц, который мог на кого-то надавить, а не человека, который должным образом опытен в политическом мире. И еще – Трамп не слушал своих советников.

Итак, демократы будут голосовать за демократов, республиканцы – за республиканцев. Трамп все равно партию не объединил, а демократы – объединенные. И что еще я знаю, часто беседуя с нашими известными политиками, что слабость Трампа, как претендента, в том, что он не подхватил независимых. Трамп, конечно же, усилил свою электоральную базу, расширил ее, но не подхватил тех, кого должен был подхватить для того, чтобы выиграть. Это мы увидим совсем скоро.

Речь Байдена в Конгрессе была нормальная для Байдена. Тем, кому он нравится, говорили, что речь была очень мощная, что Байден выглядел намного лучше, чем ожидалось. Тем, кому он не нравится, говорили, что речь была ужасная и тому подобное. Все традиционно.

Байдена оправдывают тем, что демократы – на правильном пути. Что не столько Байден на правильном пути, сколько именно демократы – одна из ключевых партий США. А Трампа оправдывают тем (кроме тех, кто на нем и так помешан и для кого он Мессия), что он будет вести партию за собою вперед, даже если GOP и будет не объединена и расколота.

Вот такая у нас на сегодня сложилась картина. Как будет дальше – посмотрим.

Юрий Ванетик, адвокат, политический стратег и член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США)