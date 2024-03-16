Что интересно, обновленная песня пришлась по душе и пользователям ютуба, ведь один из клипов имеет миллионы просмотров, которые каждый день только растут. Как "Дівчина-весна" разрывает тикток – рассказало издание Show24.

Как песня Натальи Бучинской получила новое звучание

Музыканты решили поэкспериментировать с нежной композицией "Дівчина-весна" и добавили ей больше драйва благодаря современной аранжировке. Теперь ремикс отличается энергичным битом, под который хочется подпевать и танцевать. Именно этим и занимаются тиктокеры. Так, видео одной из пользовательниц, где она танцует под "Дівчина-весна", быстро приобрело популярность. Ролик собрал более 253 тысяч просмотров всего за два дня.

@lyudo4ka_foxx

Дівчина позаду відчуває!🔥😉 #рек #рекомендации #танці #актив #украина #славаукраїні #українськийтікток #dancevideo

♬ оригинальный звук - Lyudo4ka_foxx

Отметим, что трек "Дівчина-весна" вышел еще более 20 лет назад, однако до сих пор не потерял своей актуальности. Исполнительница каждый раз исполняет песню на выступлениях, а поклонники в унисон ей подпевают.

Интересно, что даже Дзидзьо перепевал "Дівчину-весну" Бучинской. Некоторые слушатели считают, что артисту удалось это сделать лучше, чем автору.

Какие еще треки Натальи Бучинской заполонили тикток

Ранее в соцсети завирусилось две песни певицы – "Жоржины" и "За облаками".

Несмотря на то, что трек "Жоржины" вышел в феврале 2023 года, уже летом он захватил рекомендации тиктока и собирал миллионы просмотров и сотни тысяч лайков.

@natalia.buchynska_fan

Наталія Бучинська - Жоржини🌺#nataliabuchynska🇺🇦 #наталіябучинська #наталіябучинська♥️ #nataliabuchynska_fan #control7en #живитвори #народнаартистка #жоржини

♬ оригінальний звук - natalia.buchynska_FAN

В то же время под второй звук пока сняли более 7 тысяч видео, которые имеют тысячи просмотров и лайков. В частности, видео самой певицы просмотрели почти миллион раз, а оставили лайк 38 тысяч пользователей.

@buchynskanatalia

Скоро премʼєра! #захмарами #володимирбудейчук #ларисаархипенко #андрійігнатченко #iksiymusic #control7en #наталіябучинська #андрійстадницький #nataliabuchynska🇺🇦 #ukraine #україна #ukrainianmusic #українськенайкраще #українапереможе #🇺🇦

♬ оригінальний звук - nataliabuchynska