Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что Украина развеяла для всего мира миф о всесилии российской армии.

Об этом он рассказал на своем канале.

“Американцы завладели серьезной долей рынка вооружений, отобрав это у россии благодаря украинским Вооруженным силам. Это ж украинская армия, украинский народ, наша страна продемонстрировала миру, что это миф о всесилии российского флота, российских систем ПВО, российской артиллерии, российских танков”, - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, Украина развенчала миф о всесилии российской армии, и развенчанием этого мифа в первую очередь воспользовались большие мировые игроки. Как отметил Дмитрий Спивак, в итоге в 2019 году россия экспортировала вооружение в 31 страну, а в 2023 году - всего лишь в 12 стран.

“На 50% за год снизился экспорт российского вооружения на мировые рынки. Вот цель и задача в том числе и западных корпораций - вытеснение россии с европейских энергетических рынков и вытеснение россии с ряда рынков вооружения”, - заявил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, эксперт рассказал, смогут ли Трамп и Байден расширить свое электоральное пространство.

Также Politeka сообщала, что Андрей Ермолаев о континентальной европейской войне: “Это один из самых опасных, но вероятных поворотов 2024 года”.