Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе пояснил, что россияне сами должны восстать против путина, а не ждать помощи извне, эти 80%, которых все устраивает, должны проснуться.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Как видим, констатирует эксперт, оппозиция в россии долго не живет, это и по поводу Навального сейчас, и Немцова раньше, поэтому здесь надежда только на переворот военным путем. Он подчеркивает, что россия – это страна, где могут убить политика, пытать журналистов и тому подобное, поэтому им никто не поможет, кроме них самих.

«Помните, человек говорит Богу: «Помоги мне, пожалуйста, стать богатым». А Господь говорит: «Послушай, я то готов, хоть лотерейный билет купи, и помогу, вопросов нет». Потому помогать в чем? Понимаете, это очень важный вопрос», - объясняет Георгий Биркадзе.

Попутно эксперт напоминает, что путин у власти с 1999 года, уже 25 лет, и 80% граждан россии считают, что это вполне нормально, поэтому здесь даже не о чем говорить. По его мнению, их даже и людьми нельзя назвать, учитывая их действия и то, что они поддерживают.

«Нельзя прийти и убить своего соседа, который ни разу тебе ничего плохого не сделал. А сосед любит свой дом, он хочет жить у себя дома. Потому у меня такая позиция. Да, она, может быть, радикальна, и она радикальна с детства. Ну, я так считаю», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Кушнир объяснила, почему вообще возникают проблемы и коррупционные скандалы с работниками ТЦК и прохождением ВЛК.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе прокомментировал требование Грузии к Киеву выдать должностных лиц времен Саакашвили.