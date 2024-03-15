Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Я сейчас расскажу такую комедийную историю по поводу этого Адеишвили, на которого Грузия сделала запрос, чтобы его экстрадировать к себе. Он работает в прокуратуре, и несколько человек год назад его избили, потому что он подлец, потому что он такой плохой. Это в Украине на метро «Арсенальная», – рассказывает Георгий Биркадзе.

По словам эксперта, если он сам встретит Зураба Адеишвили, то тоже не прочь его избить, потому что этот человек и его соратники ничего не сделали для Грузии, и там к власти пришел пророссийский Иванишвили. Поэтому, утверждает он, это избиение было за то, что Адеишвили и его соратники не доделали своего дела.

«Я считаю, что сегодня нам нужно сделать все, чтобы с народом Грузии быть в хороших отношениях, а все остальное… Мы знаем, что в Грузии, к сожалению, работает «кремлевская мечта», и мне все равно, что они там пишут, что они там говорят. Потому я уверен, что никто никуда никого отправлять не будет», - утверждает Георгий Биркадзе.

В общем, отмечает эксперт, Зураб Адеишвили действительно профессионал своего дела, он работал в этой сфере всю жизнь, был министром юстиции Грузии долгое время. Поэтому, убежден он, дипломаты разберутся между собой.

Как сообщала Politeka, Биркадзе заявил, что действия Легиона «Свобода России» сегодня – это небольшая помощь ВСУ, ведь это, так или иначе, должно отвлечь оккупантов от фронта.

Также Politeka писала о том, что Гончаренко рассказал, возможно ли появление новых полюсов – условной Австро-Венгрии со Словакией и «Антанты» без россии.