Деятельность финансируемых Россией информационных компаний напрямую направлена, как на расшатывание ситуации в информационном пространстве Украины, так и на создание негативного образа Украины в глазах мировой общественности. Об этом в комментарии заявил народный депутат от фракции «Голос», глава Комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин.



Сообщает Правовой контроль.

По его словам, информационное направление у России было налажено давно, еще до начала военных действий в Украине.

«Сейчас, в связи с изменением ситуации на фронте, в связи с тем, что два года удержать на одинаковом информационном уровне тему российской войны в Украине достаточно трудно, эти контакты просто активизировались. Или это направленная информационная кампания? Однозначно, да. Данные есть и у нашей Службы внешней разведки, и у Главного управления разведки, и у Центра противодействия дезинформации и Центра стратегических коммуникаций. То есть, это все фактологически подтверждается. А почему она сейчас более эффективна, чем была, условно говоря, полгода назад – из-за истощения информационного пространства темой войны в Украине», - пояснил он.





Юрчишин добавил, что РФ годами работала над тем, чтобы иметь информационное влияние как внутри Украины, так и в странах Европы.



«Украина в принципе была "проходным двором" для российской пропаганды, пока у нас работали медиахолдинг Медведчука и были открыты социальные сети “ВКонтакте” и “Одноклассники”. Сейчас Россия очень активно пользуется имеющимися социальными сетями, сетью специально созданных аккаунтов-ботов для разгона нужных сообщений. О количестве таких специальных каналов, информационных, анонимных лучше могут сказать наши спецслужбы, в частности, секретарь СНБО Алексей Данилов. СБУ сообщали перечень более двадцати Telegram-каналов, которые напрямую направлены для расшатывания собственно ситуации на информационном пространстве Украины», - пояснил он.





Нардеп подчеркивает, что обнаружить российские агентурные сети, подобные Telegram-каналу «Девятый вал», несложно.

«Эти сети используют преимущественно синтетику. То есть, если появляется естественным образом какое-то сообщение, личное мнение пользователя, журналиста, кого – либо — информация распространяется лавинным способом: сначала ближний круг, потом следующий, следующий. В синтетическом разгоне направленной информационной атаки этой лавинности нет, она вбрасывается в подпитанную почву. Фактически атака расхватывается фейковыми аккаунтами и сетями ботов, и соответственно, все максимально широко распространяется. И тогда уже начинает нарастать естественными, то есть реальными людьми, которые, несмотря на популяризацию этой мысли, включаются в дискуссию и тоже ее разгоняют», - обратил внимание он.

Также он добавил, что подобные инфокомпании действуют и в самой Украине.

«Известные Telegram “Резидент”, “Легитимный” уже существуют в принципе годами и, несмотря на то, что они четко сертифицированы, как источники российской дезинформации, к сожалению, часть украинских потребителей ими и в дальнейшем пытается пользоваться. Поэтому столь остро стоит вопрос сотрудничества с администрацией сетей, которые распространяют, в которых регистрируются такие активности», - отметил собеседник.

Нардеп также считает логичным тот факт, что больше украинцев находятся в соцсетях, нежели смотрят «Единый марафон».

«Люди в принципе идут в социальные медиа. Почему? Потому что там оперативнее, потому что, может, интерактивнее. В “Едином марафоне” вы вопрос не зададите. Так вот, в социальных сетях вы можете задать вопрос, тут же получить ответ и отреагировать, конечно. Такой формат подачи конкурентно преобладает. Поэтому сейчас мы видим падение интереса и доверия к традиционным медиа, и наоборот, рост к социальным сетям. Это не связано с полномасштабной агрессией, эта тенденция была заметна и раньше. Но есть специфика “Единого марафона” - это государственный, верифицированный источник информации, а в соответствии с ним есть очень высокие требования по качеству. “Единый марафон” мало изменил подачу с момента полномасштабной оккупации, когда ключевой задачей была оперативность и мобилизационный эффект. Но после нашего контрнаступления и не таких результатов, на которые надеялись и в которых убедили общество, очень важным моментом сейчас является подача сбалансированной информации с разными позициями, больше информации от военных, которые собственно на фронте, на передовой, - подытожил он.