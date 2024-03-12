Март 2022 года. В Мариуполе идут кровопролитные бои. Российская армия стирает город на виду у всего мира. Героическая оборона продолжалась 86 дней. В полном окружении мариупольский гарнизон сдерживал русскую армию, которая не жалела ни ресурсов, ни вооружения, ни пушечного мяса. В этом материале мы частично воспроизведем хронологию событий и вспомним людей, чей подвиг всколыхнул мир и сохранил тысячи жизней, не дав россиянам устроить Мариуполь в других городах Украины.

Первые взрывы прогремели в городе в 02:00 ночи 24 февраля. Уже начиная со следующего дня бои шли по всем направлениям.

Город атаковали многочисленные российские подразделения: 810-я бригада морской пехоты, 19-я мотострелковая дивизия, 177-й полк морской пехоты, 22-я бригада спецназначения, 7-я десантно-штурмовая дивизия, батальоны "Сомали" и "А так называемой "ДНР" и другие. По ориентировочным оценкам, город атаковали до 22 тысяч россиян. Оккупанты обрушили на Мариуполь весь свой арсенал: корабельную артиллерию, авиацию, танки, РСЗО.

Численность мариупольского гарнизона при этом насчитывала около 5,7 тыс. защитников с очень ограниченным количеством оружия и боеприпасов. К примеру, на 20 вражеских танков – только один украинский. О соотношении артиллерии и авиации говорить не приходится. Позже азовцы подсчитали: на бомбардировку и оккупацию Мариуполя российское руководство только в первые недели полномасштабной войны потратило не менее 1,1 млрд долларов.

В таких сверхсложных условиях организацию обороны города взял на себя полк "Азов" под командованием Дениса Прокопенко (Редиса). Город также обороняли 36 бригада морской пехоты, пограничники, подразделения Нацгвардии, Вооруженных Сил Украины, терроборона, Нацполиция.





Денис Прокопенко (Рэдис). Фото: YouTube-канал "Азова"

"У нас был приказ защищать Мариуполь. Не было приказа полностью взять на себя командование обороной Мариуполя, однако мы это решение приняли, потому что больше никто такого не смог", - рассказывал Илья Самойленко, офицер управления разведки "Азова".

Из-за ненадлежащей организации обороны Херсона, Мелитополя, Бердянска уже 1 марта Мариуполь оказался в полной блокаде. Восточная группировка РФ вместе с сепаратистами прорвала линию между Волновахой и Мариуполем. Южная группировка продвигалась из оккупированного Крыма. Уже 3 марта россияне контролировали все дороги, ведущие в Мариуполь.

"Оборонцы Мариуполя дерутся один на один с превосходящими силами противника. Но черт возьми, проявляют такую ​​выдержку и героизм, что Украина должна знать, что значит быть верными Родине", - говорил в одном из своих многочисленных обращений Святослав Паламарь (Калина), заместитель командира "Азова".

Святослав Паламарь (Калина). Фото: YouTube-канал "Азова"

В окружении способность вести боевые действия полностью зависела от логистики. Обеспечение гарнизона всем необходимым для обороны занимался заместитель командира "Азова" по тыловому обеспечению Иван Игнатьев (Игнат).

Иван Игнатьев (Игнат). Фото: Азов

С начала блокады присутствие в городе гражданских существенно сковывало действия и усложняло работу защитников. Сначала жители не хотели эвакуироваться, веря, что бомбардировка не продлится долго. Уже через несколько дней у них просто не было такой возможности - все выходы из города заблокировали россияне.

По подсчетам правозащитных организаций, на начало марта 2022 года в Мариуполе все еще оставались около 450 тысяч жителей. С 1 по 13 марта почти никому не удалось уехать - российские оккупанты объявляли "зеленый коридор", а затем прицельно били по эвакуационным колоннам.

Вывозить людей из наиболее опасных районов города приходилось самым военным. Более 80 гражданских, скрывавшихся от российских бомб в подвале школы в микрорайоне Волонтеровка, вывезла военнослужащая 36-й бригады Валентина Струтинская. Наиболее безопасным местом тогда казалось хранилище, обустроенное в Мариупольском драмтеатре.

"Надеюсь, что им удалось выехать к тому роковому дню в сторону Запорожья. Я очень надеюсь, что кто-то из них выжил", - вспоминает военная.

Артобстрелами и авиаударами по драмтеатру, роддому, больницам, жилым многоэтажкам Россия превратила Мариуполь в место сплошного военного преступления. Военные РФ убивали город семьями, подъездами, целыми кварталами. Взрослые и дети умирали под завалами и в очередях за питьевой водой. Погибали от ранений, голода, отсутствия медицинской помощи – военные РФ всеми силами пытались помешать доставке лекарств и продовольствия людям.

Никто не берется назвать даже примерное количество убитых мирных жителей Мариуполя. Счет идет на десятки тысяч жертв. 9 марта в телеграмм-канале "Азова" были опубликованы фото первой из многочисленных братских могил.

"Мы были в том состоянии, когда перестаешь бороться за существование. Наша подружка-смерть нас нагипнотизировала. Она стала самой желанной в этой мариупольской жизни", - так выживание под российскими бомбами описала мариупольская журналистка Надежда Сухорукова.

Надежды на деблокаду Мариуполя не оправдались. Проходили бои за Киев, Харьков, Чернигов, Сумы, оккупанты продвигались в Запорожье. Попытки "азовцев" прорвать оцепление собственными силами успеха не имели. Редис дал приказ держать оборону до последней капли крови: "Колоссальные силы противник стянул на это направление. Чем дольше мы будем здесь держаться, стоять, тем проще будет дышать нашей столице и всей Украине".

Параллельно с кровопролитными боями и гражданским командованием "Азова" руководило своими подразделениями на подконтрольной территории Украины, а также развертывало рекрутинговый центр в Запорожье. Одной из его задач было продолжить борьбу и боевые традиции, потому что "Азов" просто не мог закончить свое существование в Мариуполе. Вариант выхода из окружения командования полка никогда не рассматривался.

"Если бы мы вырвались из Мариуполя, вся эта группировка - от 20 до 25 тысяч военнослужащих РФ пошел бы либо в направлении Запорожья, либо в направлении Днепра. Поэтому вопрос выхода не стоял", - рассказывает Богдан Кротевич (Тавр), начальник штаба "Азова" .

Богдан Кротьевич (Тавр). Фото: YouTube-канал «Азову»

Начиная с 18 марта, командование обороной города осуществлялось из комбината "Азовсталь". Он, а также комбинат имени Ильича и концерн "Азовмаш", заранее рассматривались как оборонные пункты.

"Все были уверены, что оборона будет проходить по восточным границам на востоке (границы зоны ООС, — ред). Никто и подумать не мог, что нам через неделю после начала полномасштабки придется оборонять город с западной окраины", — признается Дмитрий Андрющенко, офицер. управление "Азова".

Наконец, на "Азовсталь" отошли морпехи, пограничники, полицейские и другие подразделения, привлеченные к обороне города. Здесь же нашли убежище тысячи гражданских жителей, включая детей.

"Бункер был как капсула. Когда прилетало около нас, бункер колыхался налево-вправо или снизу-вверх. Когда были сильные прилеты, наш командир включал украинские песни, включал гимн Украины. Отвлекал нас", — вспоминает пограничница Алина, которая на момент полномасштабного вторгла проходила службу в порту Мариуполя.

С 25 апреля защитники "Азовстали" удерживали круговую оборону. Третьего мая враг пошел на штурм. С этого времени кровопролитные бои продолжались уже внутри завода. Незадолго до того из-за постоянных авиаударов не выдержали железобетонные перекрытия бункера, в котором находился госпиталь и операционная. Бывали дни, когда армия РФ сбрасывала на Мариуполь более 150 авиабомб. Стратегической авиацией крепость "Азовсталь" россияне атаковали каждую ночь - в 02:00, а также утром в 04:00.

"Каждую ночь мы просыпались, одевали броники и каски и ждали. До этого бомбардировщики завалили нам три подвала. В одном из них было 60 человек. Сидишь и ждешь, что привалит и тебя", - вспоминает Давид Касаткин (Химик), лейтенант 2-го батальона "Азова".

Запасы пищи, воды и медикаментов стремительно подходили к концу. Одной из первых иллюстраций катастрофической ситуации на Азовстале стала фотография, опубликованная патрульным полицейским Данилом Сафоновым 19 апреля 2022 года. На ней кусочек печеной лепешки с подписью: "Это вкуснее всего, что я ел за последнюю неделю". 2 мая Даниил погиб. Удостоен звания Героя Украины (посмертно).

К концу апреля количество раненых на "Азовстале" достигло 400 человек. Многие из них имели ампутации и нуждались в высококвалификационной медицинской помощи. У врачей к тому времени уже закончились антибиотики и противовоспалительные средства. Для раненых не было даже еды и воды.

"Лично я потерял 20 кг. Есть военные, которые потеряли около 25 кг, и при этом они защищают завод. Мы почти не питаемся - нечем. А то, что едим, - мизер. Критичности добавляет отсутствие питьевой воды", - писал в своему дневнику парамедик "Азову" Асан Исенаджиев (Хасан).

Госпиталь на "Азовстале". Фото: "Азов"

Единственной связью с большой землей и возможностью получить боеприпасы, еду и медикаменты для защитников Мариуполя были вертолеты. Начиная с 21 марта 2022 года, украинским Ми-8 удалось совершить семь самоубийственных вылетов через плотную противовоздушную оборону и вражескую авиацию. Большинство миссий было выполнено успешно, однако удовлетворить потребности мариупольского гарнизона объективно было невозможно. Впрочем, несмотря на недостаток вооружения и несопоставимую численность личного состава защитники города ежедневно наносили врагу ощутимые потери.

В битве за Мариуполь в феврале-мае 2022 года было уничтожено, по подтвержденным данным, около 6 тысяч военных РФ. Среди них генерал-майоры Владимир Фролов и Андрей Суховецкий, заместитель командующего Черноморским флотом РФ, предатель Андрей Палий, командиры подразделений, офицеры. Уничтожены сотни единиц техники врага. Огромные потери понесли элитные российские подразделения, включая 126-ю и 810-ю бригады, участвовавшие в агрессии против Украины еще с 2014 года.

"Этот город из стали, который восемь лет прикрывал собой от войны всю Украину. Вырастил нас, стальных воинов, превращающих московские орды в приазовское удобрение. Мы держим не просто город, а настоящий символ свободы и непокоренности Украины во всем мире", - Редис .

За спасение заблокированных на "Азовстале" защитников Мариуполя вместе с Украиной сражался весь мир. Призывы к России уволить "азовцев" озвучивали канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон. Предоставить безопасный коридор просил Папа Римский. Готовность вывезти военных и гражданских Черным морем озвучивал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Все призывы были проигнорированы.

Только 16 мая по поручению Верховного Главнокомандующего и благодаря усилиям Украины, ООН и Красного Креста была начата операция по спасению заблокированных защитников. Они выполнили приказ.

С территории "Азовстали" вышли около 2500 военных. 53 тяжелораненых были госпитализированы в больницу оккупированного Новоазовска на Донетчине. Еще 211 защитников через гуманитарный коридор вывезли в колонию в Оленовке. Согласно договоренностям с РФ, их должны были обменять и вернуть на подконтрольную Украине территорию. В ночь с 28 на 29 июля 2022 года РФ устроила террористический акт, убив по меньшей мере 52 военнопленных.

8 июля 2023 из Турции в Украину вернулись командиры "Азова". Пока удалось провести 51 обмен пленными. 8 февраля 2024 домой вернулись сто воинов, из них 84 защищали Мариуполь.

Более тысячи защитников Мариуполя до сих пор находятся в российском плену — никакой информации об их состоянии нет. Россия отказывает в доступе к ним международным правозащитным организациям.

"На сегодняшний день почти 2 тысячи защитников в плену, там есть представители разных подразделений. Также почти 700 азовцев до сих пор остаются в застенках врага", - рассказала Наталья Кравцова, мать военнопленного азовца.

Ради их освобождения родственники пленных и неравнодушные украинцы выходят на акции #FreeAzov под лозунгом: "Боритесь за них так, как они боролись за нас".

Героическая оборона Мариуполя имела огромное значение для дальнейшего развития военных действий. "Азовцы", морские пехотинцы, другие подразделения сил обороны оттянули на себя один из основных ударных кулаков армии РФ. Планы врага быстро выйти на административные границы Донецкой области, захватить Запорожье, прорубить "сухопутный коридор" в Приднестровье до сих пор не реализованы.

"Мы сделали все возможное и невозможное, чтобы оттянуть на себя превосходящие силы противника. Мы совершенно сознательно пошли в этот котел", - Редис

Защитники Мариуполя взяли огонь на себя, чтобы выиграть время на получение западного оружия, организацию обороны Украины и стабилизацию фронта. Они сделали это сознательно, трезво оценивая скромные шансы остаться в живых.