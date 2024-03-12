Министерство образования и науки Украины готовит новые правила поступления абитуриентов в этом году. В частности, планируется вернуть составление НМТ (история Украины, украинский язык и математика – как обязательные предметы) и ВНО при поступлении в художественные учреждения высшего образования. Именно такие новые правила ждут абитуриентов, планирующих стать профессиональными музыкантами, актерами, режиссерами и певцами.

Пишет Украинский дождь.

Подобное украинское ноу-хау для художественного образования не имеет аналогов в мире, потому что в системе образования творческих вузов Европы и США единственной формой поступления на художественные факультеты только творческий конкурс.

Напомним, что с введением правового режима военного положения в Украине правительством в 2022-2023 годах было отменено НМТ и ВНО при поступлении в музыкальные учебные заведения, что удержало художников в Украине, гарантируя им конституционное право на получение высшего образования.

Но в этом году такая инициатива отменена, а нововведение МОН вызвало протест и возмущение среди преподавательского сообщества и в художественных кругах.

Призывая к диалогу, с просьбой защиты и поддержки художественного образования, к Президенту Украины, Премьер-министру Украины, Председателю Верховной Рады Украины и Министру образования и науки Украины обратились художники, Герои Украины, уважаемые личности и лидеры общественного мнения, которые своим им сформировали статус национальной культуры и мирового признания.

«Нужна ли математика актеру, оперному певцу или дирижеру, как вы думаете? Мы учим в консерваториях считать или петь? Я вижу в этих нововведениях разрушительную силу, которая приведет к тому, о талантливая молодежь поедет из Украины и будет выбирать европейские учебные заведения с простыми и понятными требованиями к студенту, а не украинский вуз такого же профиля» - комментирует новость Председатель Совета молодых ученых Богдан Румянцев .

«Подобной практики нет нигде в мире. Хочется выяснить: это какое недоразумение или сознательное уничтожение художественного образования? Сейчас мы ищем диалога с министерством образования и стремимся к справедливым условиям для нашего творческого студенчества» - добавляет он.





Студент 3 курса музыкальной Академии также поделился своими размышлениями по введению математики и других точных наук в художественное образование: