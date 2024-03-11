Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что разблокировкой польско-украинской границы должны прежде всего заниматься премьеры и министры аграрной политики с обеих сторон.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Прежде всего эксперт напоминает, с чего вообще началась вся эта история на границе: украинские трейдеры договорились с польскими и организовали схему, на которой они все зарабатывали. Далее, продолжает он, мы увидели, что очень большие протесты происходят и в других европейских странах, во Франции, Германии, Австрии.

«И я считаю, что, когда это происходит в твоем направлении, ты как министр (ред. - аграрной политики и продовольствия) должен ехать (ред. - на границу к протестующим) и разговаривать. И хочу напомнить, что в Польше по этой ситуации ушел в отставку министр аграрии, потому что прокуратура объявила ему, если я не ошибаюсь, подозрение или обвинения. А об этом здесь не говорили», – рассказывает Георгий Биркадзе.

Поэтому, констатирует эксперт, блокада украино-польской границы – это вопрос, которым должны заниматься министры аграрной политики и премьеры по обе стороны, и это серьезный вызов перед странами. В целом же, рассуждает он, Шмигаль как премьер-министр неплохо работает в Украине, других кандидатов пока нет.

Как сообщала Politeka, Фрейн заявила, что Запад действительно намерен отправить свои войска в Украину, для этого требуется только прецедент.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе заявил, что Шмигаль установил рекорд пребывания в должности премьера и в целом достойно встретил вызовы.





