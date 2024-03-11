Чем ближе 20 мая 2024, тем больше в российских СМИ радостных ожиданий относительно так называемого «нелегитимного статуса» Президента Украины. Это выглядит ожидаемо, хоть и смешно, потому что со времен Революции Достоинства на России считается «единственным легитимным» только Янукович. Именно его привезли в Беларусь, чтобы после захвата Киева за 3 дня вернуть на должность.

Однако этот план российской орды военного преступника Путина провалили отвагу, героизм и мужество украинцев. Так что сейчас, с подачи Медведчука и других слуг Путина, начал раскручиваться другой проект - о так называемой нелегитимности власти с 21 мая 2024 года. И если цель бежавших из Украины муртадов Путина очевидна, то активная риторика в пользу этого российского сценария депутатов Верховной Рады, толерантно говоря, странная. Особо отмечу безапелляционное заявление экс-Председателя Верховной Рады Разумкова на «5 канале», что «четко прописано в Конституции» о выполнении функций Президента Председателем Верховной Рады с 21 мая 2024 года. Конечно, после этого Разумков и те, кто «научно» подтвердили именно такой сценарий Путина-Медведчука, стали главными героями российских пропагандистов и их сми.

Теперь коротко о конституционных предписаниях организации государственной власти в Украине, о которых знают мои студенты первого курса, изучающие Конституционное право Украины.

Напомню, что в Украине действует принцип непрерывности власти.

Именно поэтому статья 108 Конституции Украины четко отмечает:

«Президент Украины выполняет свои полномочия по вступлению на пост новоизбранного Президента Украины.

Председатель Верховной Рады Украины в соответствии с предписаниями статьи 112 может исполнять обязанности Президента Украины только в случае досрочного прекращения полномочий Президента.

Исключительный перечень оснований и механизм досрочного прекращения полномочий Президента изложен в 108, 109, 110 и 111 статьях Основного Закона Украины. Там есть отставка, несостоятельность выполнения своих полномочий по состоянию здоровья, отстранение от поста в порядке импичмента и смерть. И там точно нет нормы об истечении 5-летнего срока пребывания в должности. Об особенностях правового режима военного положения здесь даже не расписываю.

Но самое страшное в идее временного Президента для Украины с 21 мая 2024 другое:

в соответствии с требованием статьи 112 Конституции Украины Председатель Верховной Рады Украины в период исполнения им обязанностей Президента Украины не может осуществлять полномочия, предусмотренные пунктами 2, 6-8, 10-13, 22, 24, 25, 27, 28 статьи 106 Конституции Украины. То есть, из 30 пунктов полномочий Президента Украины, определенных в статье 106, Председатель Верховной Рады в должности временного Президента НЕ МОЖЕТ осуществлять 13 пунктов вышеупомянутых полномочий.

То есть, если согласно идее медведчука-умкова и К. с 21 мая 2024 полномочия Президента Украины быть выполнять Председатель Верховной Рады Украины, то он не сможет :

- вносит кадровые представления, включая должности Министра обороны, Министра иностранных дел, Генерального прокурора, судей Конституционного суда…;

- присваивать высшие воинские звания…;

- награждать государственными наградами…

Так что у меня, как у гражданина и украинца требование, прежде всего к депутатам, которые во время войны не бедствуют за наши бюджетные миллиарды стать наконец государственными деятелями, а не политиками!

И напомню, чтобы у партийных деятелей меньше чисались языки, надо, наконец, отменить бюджетное финансирование партий и передать миллиарды гривен налогоплательщиков на ВСУ, а не на партийный пиар. Мою петицию на этот счет Вы еще успеете подписать