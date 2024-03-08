Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что Шмигаль установил рекорд пребывания в должности премьера и в целом достойно встретил вызовы, которые возникли перед Украиной.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Прежде всего эксперт напоминает, что Шмигаль – это у нас с 1991 года первый премьер, задержавшийся на посту дольше 4 лет, это очень крутая история. Попутно он вспоминает Азарова, который был больше ошибкой природы, чем премьером, он также задержался на должности, но все равно меньше, а об остальных вообще нечего вспоминать.

«Мы помним, сколько было громких скандалов у всех этих персонажей, а у Шмыгаля этого нет, об этом откровенно нужно говорить. Кто бы что ни говорил, это человек в должности, когда самые тяжелые времена в стране: это ковид, который мы пережили, и это полномасштабное вторжение. Кто бы что ни говорил, я считаю, что он действительно встретил эти события, и одно, и другое, очень мощно. И я вижу, что человек отработал с командой не плохо», – комментирует Георгий Биркадзе.

Если говорить конкретно, отмечает эксперт, то мы можем вспомнить, что Украина – государство, которое воюет и в котором фиксированная ценная на газ, в которой правительство не поднимает тарифы на воду, на электроснабжение, и это действительно круто.

«Хотел бы я лучшего премьера? Хотел бы. А где его взять? Если знает кто-то фамилию, пусть напишет. Я не знаю. То есть людей, которые бы встретили так круто такие вызовы, я считаю, не много», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе рассказал, что должен сделать Запад, чтобы россии ежемесячно становилось все хуже и хуже.

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