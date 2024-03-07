Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что США обеспокоены тем, что россия разрабатывает новое вооружение для уничтожения спутников в космосе, а также действиями Китая.

Об этом он рассказал на своем канале.

“Угроза нацбезопасности связана с противоспутниковыми средствами, которые разрабатывает россия”, - сообщил Борис Тизенгаузен.

Пока россия не развернула эти средства, но уже активно угрожает Соединенным Штатам Америки. Президент США суждает планы рф вывести в космос ядерное оружие и призвал их к диалогу.

В Белом доме отметили, что эти средства пока на этапе подготовки. Также вызывает беспокойство разработки Китая, который также разрабатывает противоспутниковое оружие.

“Китай пошел еще дальше, он разрабатывает наземные лазеры, которые с Земли могут выводить со строя спутники в космосе”, - заявил Борис Тизенгаузен.

Как писала ранее Politeka, политолог рассказал, как Китай уничтожает россия благодаря войне в Украине: «Они делают это тихо».

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