Об этом он рассказал в своем блоге.

Как написало издание, рассказывает эксперт, Абдель Фаттах аль-Бурхан обратился к нашему президенту, напомнив ему, что Судан в 2022 году осуществил значительные поставки оружия в Украину. К тому же, добавляет он, по словам Буданова, в Судане было очень много оружия и американского, и китайского, вообще разнообразного.

«И действительно оттуда оружие в Украину могло поставляться, что очень хорошо, нам нужно использовать все возможности для того, чтобы усилить нашу обороноспособность и чтобы предоставить нашим героическим Силам обороны возможность и дальше противостоять врагу. То есть, это абсолютно все понятно и очевидно. Какова цель, вы спросите. То есть, что они (ред. – наши спецназовцы) могли там делать? Во-первых, нам предоставляла оружие эта страна, Судан. Следовательно, это такая услуга за услугу», - объясняет Александр Мусиенко.

К тому же, отмечает он, Абдель Фаттах аль-Бурхан попросил помощь не просто так, а из-за россиян, они поддержали повстанцев, а наши силы там очень помогли со своими дронами с приборами ночного видения и тепловизорами. В результате всего, констатирует эксперт, повстанцев вытеснили, власти восстановили контроль, россияне потерпели неудачу. А это значит, подчеркивает он, что мы доказали свою способность к таким действиям, к таким операциям.

«Это очень важный и правильный шаг, борьба с врагом в разных уголках, где мы можем это сделать, тем более действуя фактически по приглашению одной из сторон. Это не какое-то вторжение на территорию государства, где нас не ждали, а наши силы появились, нет, это было по официальному приглашению, и потому вполне логично, что наши спецназовцы могли в такой ситуации действовать, что они и сделали», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Биркадзе заявил, что наше государство до сих пор не разобралось с коррупцией среди депутатов, они просто зарабатывают на своих мандатах.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко сообщил, что российские войска определились с направлением удара.





