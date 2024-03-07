Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что такие страны, как Германия и Франция, должны помогать Украине больше, а также прекратить сотрудничество с россией, чтобы потопить ее экономику.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Как отмечает эксперт, если посмотреть, как помогают Украине сегодня разные государства, то Германия будет на втором месте, но это сейчас так. В частности, напоминает он, раньше ее помощь была на уровне 1,6 млрд, это уже сейчас 8 млрд, также Франция помогала на уровне 1,6 млрд, а теперь подняли до 3 млрд.

«Друзья, так не помогают воюющей стране. Нам нужно помогать на 20-30 млрд каждая такая страна мощная, как Франция, как Германия. Вот я понимаю помощь, а что-то там дали нам 3 млрд долларов и говорят: «О, мы вам помогаем». Это не помощь, вот вам 3 гривны, купите себе булочку. Ну, это не серьезно просто», - комментирует Георгий Биркадзе.

Также он обращает внимание на уровень сотрудничества других стран с самой россией, в частности, речь идет о Турции. По словам эксперта, товарооборот между Турцией и россией действительно сократился на 33%, но там все равно огромные суммы, импорт нефти, газа из россии – это 51 млрд, а экспорт в россию – 11 млрд. Кроме того, добавляет он, есть и другие крупные страны, Великобритания, США, Нидерланды, Италия, Франция, Германия, они все должны отвернуться от россии.

«А это возможно, потому что мы знаем, что сегодня США заинтересованы, чтобы обязательно из россии остановились поставки товаров. Если это дожать, то я уверен, что у россии будет ежемесячно все хуже и хуже», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Яли рассказал о позиции Саудовской Аравии к войне в Украине.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе заявил, что наше государство до сих пор не разобралось с коррупцией среди депутатов, они просто зарабатывают на своих мандатах.





