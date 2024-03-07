Политический эксперт Александр Леонов рассказал, действительно ли Елена Зеленская отказалась от приглашения Белого дома из-за Навальной, или это все же из-за противостояния республиканцев и демократов.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

По словам эксперта, на фоне того, что республиканцы не голосуют за помощь Украине, приближенность к демократам могла бы вылезти нам боком. С другой стороны, отмечает он, когда речь идет о помощи Украине, очевидно, трибуна была бы не лишней, тем более для Елены Зеленской. Но есть один нюанс, добавляет гость программы, ведь говорят, что Белый дом не сообщил Украине о том, что Юлия Навальная отказалась от приглашения.

«Хотя на самом деле я был бы «за», чтобы Юлия Навальная выступила в Конгрессе, поскольку ее последнее выступление в Европарламенте было правильным, и оно было проукраинским, она сказала, что путин должен ответить и за то, что он сделал в Украине, и за то, что он сделал в россии. И самое главное – она предложила достаточно интересный подход, что к путину надо относиться как к лидеру организованной преступной группировки, а не как к лидеру государства», - объясняет Александр Леонов.

Соответственно, утверждает политолог, этот момент мог бы действительно повлиять на республиканцев, поскольку на смерть Навального был вынужден реагировать даже Трамп. Тем не менее, констатирует он, и этого не случилось, и Елена Зеленская туда не поехала, очевидно, и возможности как-то повлиять на голосование за помощь Украине не было.

«Для этого надо было работать раньше и, собственно говоря, надо было работать с диаспорой, поскольку украинская диаспора как правило голосует за республиканцев. И если бы на выступлениях Дональда Трампа присутствовала, например, украинская диаспора с плакатами, с лозунгами, это были бы достаточно массовые акции, то Дональд Трамп должен был бы изменить свою риторику», - рассуждает Александр Леонов.

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