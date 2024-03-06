Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

После возобновления процедуры декларирования, украинское общество все больше узнает об уникальных вип-чиновниках, которые смогли творчески соединить свою супер-патриотическую риторику с закупкой новых авто и недвижимости во время войны.

Более того, многие из них из-за импотентности чиновников и круговой поруки во власти смогли получить за год ВОЙНЫ более чем по миллиону гривен зарплаты с премиями.

Напомню, что только из тех народных депутатов, которые подали декларации за 2022 год, 134 задекларировали покупку новых транспортных средств, а каждый третий депутат приобрел еще и новую недвижимость. Городские чиновники и их семьи были еще более активны в деле обновления своего автопарка, жилья, в том числе и заграницей, и земли.

Тем временем, «гении экономического управления» в ВР и Правительстве планируют ввести новый военный налог для ФЛПов и обсуждают необходимость сокращения расходов на образование, культуру…

При таких обстоятельствах и из соображений общественной потребности и социальной справедливости ПРЕДЛАГАЮ провести АВТОМОБИЛЬНУЮ МОБИЛИЗАЦИЮ в пользу ВСУ у тех должностных лиц, которые купили новые авто во время ВОЙНЫ.

Кроме того СЧИТАЮ необходимым провести секвестр бюджета-2024 в части радикального сокращения расходов на содержание системы государственной и местной власти.

Чтобы достичь единства общества во время войны, о которой так часто говорит власть, нужно не СЛОВОМ, а своими ДЕНЬГАМИ и АВТО…реально помогать ВСУ и вообще воюющей Украине.

П.С. И не забываем ПОДДЕРЖАТЬ своим голосованием нашу ПЕТИЦИЮ о ОТМЕНЕ бюджетного финансирования парламентских партий на время войны («1,5 миллиардов на ВСУ, а не на ПАРТИЙНЫЙ ПИАР»), которая ныне собрала уже более 4 тысяч голосов. Но нужно еще 21 тысяча голосов!