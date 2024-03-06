Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что наше государство до сих пор не разобралось с коррупцией среди депутатов, они просто зарабатывают на своих мандатах.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Я ничего против богатых людей не имею. Когда человек, который не был у власти, заработал такие деньги, нет вопросов. Когда ты пришел к власти, ты с достатком, с машиной, с квартирами, нет вопросов. Но я не понимаю, когда ты пришел бедный, в порванных кроссовках, а потом раз – с охраной ездит. Вот как быть дальше с этими депутатами?», – подчеркивает Георгий Биркадзе.

В частности, эксперт вспоминает депутата Дмитрука из Одессы, который ездил на старой советской машине, а потом стал депутатом и вдруг пересел на джип.

«Знаете, что меня удивляет? Люди приходят, что девушки, что мальчики, так плохо выглядят, потом раз – стали депутатами, прошло 4 года, они моложе стали. Удивительно. Как так, они должны были постареть, наоборот. Ну, я не понимаю, происходит очень странная история. Эликсир молодости понемногу попивают», - рассуждает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Яли объяснил, что Ближний Восток занимает как минимум нейтральную позицию по войне между россией и Украиной, а как максимум – ищет выгоду.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, как ситуация в Приднестровье может повлиять на Украину.