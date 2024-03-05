Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, этот корабль закладывался и строился с 2014 года под цели, предусмотренные в Черном море. Оснащен этот корабль, отмечает он, корабельной артиллерией, ПЗРК «Игла», гранатометами, в том числе переносными гранатометами, то есть предусмотрен для того, чтобы осуществлять охрану, патрулирование и борьбу с пиратством и т.д.

«Очевидно, задача этого корабля была – осуществление патрулирования акватории, противодействие украинским надводным дронам, проведение обследования акватории, ведение разведки и т.п. благодаря радиолокационному оборудованию, которое было установлено на этом корабле. То есть такие функции он выполнял», – рассказывает Александр Мусиенко.

По его словам, вообще таких кораблей у россиян 3, хотя планировалось 6, но кризис сделал свое, и еще 2 планируют спустить на воду. Также эксперт отмечает, что по меньшей мере один раз мы уже наносили удар по винтам и по силовой установке, это «Павел Державин», другой корабль такого плана, и речь идет о том, что этот корабль «Сергей Котов» мог получить серьезные повреждения, пойти ко дну.

«Особенностью именно этого типа судна является то, что он уже современный. То есть это современный корабль, по современным технологиям, по возможности, это не то, что досталось еще по советскому наследию, более старые модели. Поэтому это тоже успех», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что путин, очевидно, пригрозил Шольцу, и потому он никак не согласится дать Украине Taurus.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко объяснил, почему украинской стороне важно встретиться с китайским спецпредставителем Ли Хуэем.