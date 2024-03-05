Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что Приднестровье сейчас будет дестабилизировать ситуацию в Молдове, чтобы Санду не выиграла президентские выборы.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«То, что мы видим, этот вот кач, когда собрались в этом парламенте и начали писать письмо в ООН, в российскую федерацию… Ну, ладно, вы, сепаратисты, написали другим террористам и попросили у них помощи. Но куда вы пишете? Слушайте, вы пишете в ООН. Вообще вы кто? Вы имеете какое-то отношение к ООН? Вы вообще хоть знаете, где она находится?», - комментирует Георгий Биркадзе.

Попутно он напоминает, что 24 декабря 2024 года в Молдове будут президентские выборы, и вся эта ситуация с Приднестровьем сейчас началась, чтобы, очевидно, Майя Санду проиграла. Поэтому, констатирует эксперт, мы будем видеть дестабилизацию в Молдове и уменьшение шансов Санду.

«Поэтому я считаю, что сегодня нам нужно следить за ситуацией очень внимательно и понимать, что это будет влиять и в Украине на внутренние политические дебаты. Потому что мы знаем с вами, что готовится третий Майдан», - отмечает Георгий Биркадзе.

Очевидно, констатирует эксперт, сурков не спит ночами и до сих пор мечтает, как бы захватить нашу страну, но мы к этому готовы. Тем не менее, добавляет он, к сожалению, в Украине все еще есть политические силы, которые готовы примкнуть к россиянам и сделать переворот в нашей стране.

Как сообщала Politeka, Якубин заявил, что в протестах польских фермеров на границах очень замешана политика, в Польше скоро местные выборы.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, сможет ли кремль реализовать свои планы на Приднестровье и Молдову.





