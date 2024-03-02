Об этом он рассказал в своем блоге.

«Во-первых, понятно, что ничего нового. Эта манера общения такая, он, кстати, запинался что-то, искал слова, текст где-то забывал, может, болеет. Конечно, о его болезнях и состоянии – это к профессору соловью, я не настолько с анамнезом путина знаком. Но, очевидно, визуально видно, что проблемы присутствуют. Очень часто особенно немецкие аналитики или другие любят говорить о том, что он выглядит уверенно, убедительно, ничего не боится, ну, я бы так и не сказал», - отмечает Александр Мусиенко.

Попутно эксперт вспоминает, что ранее путин на всех предыдущих таких собраниях и посланиях всегда поднимал планку и думал, что лидерство за ним. То есть, объясняет он, путин поднимал планку ядерной эскалации, поднимал планку в целом эскалации, говорил о том, что у них есть средства поражения, что они будут щелкать наши HIMARS и Patriot, как орешки.

«Мы эту всю туфту слышали. А сейчас что случилось? Сейчас Запад, вот Макрон и, в общем, некоторые западные страны ответили на эскалацию россии, сказали, что мы тоже готовы тогда к поднятию планки и к своеобразной эскалации со своей стороны. Совершенно верно. И что? Ну, и вот он вроде бы оправдывается, что там хотят что-то против россии, ну, у нас ведь тоже есть и т.д. Да все, ты уже все рассказал, что у вас есть все. Лимит исчерпан. Что дальше?», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Разумков рассказал, будет ли продлен срок полномочий президента Украины.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, зачем кремль расшатывает ситуацию с Приднестровьем.





