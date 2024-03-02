Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал заявление президента Зеленского во время его пресс-конференции о том, что потери ВСУ на войне составляют 31 тысячу бойцов.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Я был поражен тем, что он сказал, сколько погибло наших героев. Я был в шоке. Но мы же получали информацию от Америки, и россияне что-то говорили, если помните, и цифры были разные. Кто-то говорил 150 тысяч, кто-то говорил 300 тысяч… Это было больно, что я услышал, но я был рад, что 31 тысяча, потому что думал, что гораздо больше. Это меня очень поразило», – комментирует Георгий Биркадзе.

И наш президент, подчеркивает он, действительно пропускает через себя всю эту боль, он волнуется за каждого украинского бойца. И это, объясняет эксперт, он говорит не потому, что так относится к нашему президенту, а потому, что знает об этом.

«Нам нужно сегодня начинать понимать, что каждый день гибнут наши ребята. И я не понимаю, как можно быть такими бессердечными, черствыми, как эти коррупционеры, ворующие у наших военных?», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

И сейчас, утверждает эксперт, государство должно делать все для защиты граждан и ВСУ, строить бомбоубежища, фортификационные сооружения, а потом заниматься дорогами. Попутно он вспоминает, что проезжал в Киеве по улице возле Института Амосова, которую не ремонтировали 20 лет, этим действительно нужно заняться, но не сейчас, а после фортификаций.

Как сообщала Politeka, Биркадзе рассказал, что не так с работой украинской прокуратуры и СБУ.

Также Politeka писала о том, что Атаманова рассказала, действительно ли рф готовится к нападению Китая и что будет в Украине в ближайшее время.