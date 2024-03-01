Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе оценил работу украинской прокуратуры и заявил, что здесь нужно менять генпрокурора и руководителей на местах, чтобы навести порядок.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Что касается прокуратуры. Знаете, есть люди, которые не на своем месте. Хочу сказать, что сначала, когда пришел в прокуратуру человек по фамилии Костин, я был очень рад, потому что он очень интеллигентный. Но я так понял, что все должно быть умеренно, потому что слишком спокоен – тоже, оказывается, плохо, и слишком дипломат – тоже, оказывается, плохо», - объясняет Георгий Биркадзе.

По его словам, прокурор должен работать с СБУ, полицией и другими структурами, но этого мы, к сожалению, не видим сегодня. Как подчеркивает эксперт, сначала он действительно поддерживал назначение Костина на должность генпрокурора, он очень умный человек, но этого оказалось недостаточно, и дальше мы увидели, что здесь нужен другой человек, более мощный и крепкий, который работал бы эффективно.

В качестве примера эксперт приводит экс-министра МВД Монастырского, это человек, который действительно был на своем месте. Хотя, вспоминает он, когда Монастырского только назначали, он действительно думал, что это плохое решение, что слишком мягкий, но оказалось все не так.

«Для того, чтобы был порядок и работала система, нужно, чтобы свой пример показывал руководитель. Если бы руководитель в прокуратуре был мощным, он бы поставил во всех областях похожего на себя человека, и требовал бы от них результат, и мы бы видели результат. Все равняются на своего руководителя», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Новохатский пояснил, что на перспективы будущей военной ситуации и политических процессов в Украине влияют наши власти, украинцы, западные элиты и агенты рф.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, сможет ли новый глава НАПК вывести этот институт на новый уровень.