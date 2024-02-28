Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал назначение Виктора Павлущика на должность главы НАПК и оценил, какой будет его работа.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Я очень буду надеяться, что этот человек сделает еще лучшим институт НАПК. Хочу сказать, что этот человек работал в СБУ, направление – медицина, затем он работал в НАБУ, направление – кураторство за судьями. И он заявил: «Держитесь, судьи, будет все по-другому», – рассказывает Георгий Биркадзе.

По его словам, у нас всегда говорят, что нет хороших и справедливых судей, но они есть, только вот их количество очень мало. Поэтому, убежден эксперт, нам сегодня нужно производить правильный отбор, нужна такая процедура, чтобы в судебную систему попадали исключительно порядочные люди, которые являются специалистами и не будут заниматься коррупцией.

Как отмечает эксперт, из того, что он слышал и что ему рассказывали, Павлущик действительно перспективный человек и порядочный, поэтому можно рассчитывать, что он будет работать на стороне закона и на стороне нашего государства. Также он подчеркивает, что НАПК – это такой же важный институт, как НАБУ, САП, Антикоррупционный суд, Украина нуждается в их качественной работе.

«Это очень мощная структура, которая присматривает за депутатами, за чиновниками, за судьями за всеми, кто имеет отношение к государственным средствам», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе заявил, что пока Украина сегодня ждет помощи от Запада, нужно разобраться и на внутреннем фронте – уничтожить коррупцию.

Также Politeka писала, что Мусиенко прокомментировал заявление словацкого премьера Фицо о том, что некоторые страны рассматривают сценарий направления собственных войск в Украину.