24 февраля, ко второй годовщине российского полномасштабного вторжения в Украину, украинцы. находящиеся в Японии организовали флешмоб у российского посольства в этой стране. Несколько десятков в масках Руководителя Главного управления разведки МОУ Кирилла Буданова с флагами разведки пикетировали учреждение страны-агрессора, напоминая, что наказания за тяжкие преступления против человечности, совершенные кремлевским режимом, неотвратимы.



Украинская разведка найдет и накажет всех приспешников режима, где бы они ни находились. Как и обещал Кирилл Буданов.





Днем по местному времени прошла демонстрация, посвященная второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. В ней участвовали как украинцы, так и тысячи японцев, поддерживающих Украину.