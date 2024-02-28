Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что пока Украина сегодня ждет помощи от Запада, нужно разобраться и на внутреннем фронте – уничтожить коррупцию.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По мнению эксперта, реформы в Украине – это еще один фронт, на котором важно работать. В частности, он говорит о реформах СБУ, БЭБ, налоговой, банков и, самое главное, суда. Этого сегодня, констатирует эксперт, по сути, не происходит, но этого ждут не только украинцы, но и наши западные партнеры. Что касается суда, добавляет эксперт, то здесь реформы очень нужны, ведь СБУ ловит коррупционеров, видим задержки, подозрения, но нужны еще приговоры.

«Если мы хотим строить действительно европейскую страну, нам нужно менять взгляды. Потому что, к сожалению, сегодня мы видим, сколько коррупции по-прежнему происходит в нашей стране. Я удивлен, что почему-то через 2 года (ред. – полномасштабной войны), которые мы пережили, до сих пор происходят очень громкие дела в нашей стране. Пока люди не думают, что сегодня враг не захватывает нашу страну, сегодня враг уничтожает нашу страну, и сегодня враг делает все, чтобы не было нашей страны», - объясняет Георгий Биркадзе.

Как рассказывает эксперт, он лично знает большое количество людей, которые 100% коррупционеры, один работал в Киевской области, другой – депутат Киевсовета, так вот в какой-то момент они просто надели военную форму и начали рассказывать, какие они патриотические и как борются с коррупцией.

«Это очень важно, потому что почему-то они все считают, что, если ты был очень серьезно коррумпированным чиновником, а потом взял в руки оружие и поехал где-то повоевал или вообще не повоевал, а просто надел форму, этого достаточно. Поэтому я надеюсь, что такие люди в дальнейшем в политике и среди чиновников не будут», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе заявил, что вторая годовщина полномасштабной войны с россией – это не только о противостоянии агрессору, это еще и о борьбе за европейские ценности.

Также Politeka писала, что Фрейн поговорила с княгиней Ольгой, которая в этом воплощении живет в Канаде и помогает Украине, и рассказала, чего боятся на Западе.





