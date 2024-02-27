Военный эксперт Александр Мусиенко сообщил, что для расширения плацдарма в Крынках, который ВСУ держат уже несколько месяцев, нам нужно подкрепление, но ситуация сложная.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Кто видел видео из Крынок – там все разрушено. И так же те подвалы и места, где можно нашим военным прятаться, их же больше не становится. Плюс сложности в том, что, как мне говорили ребята с того направления, подошли грунтовые воды, и нельзя никуда фактически там углубиться, в чем есть проблемы на сегодня», - рассказывает Александр Мусиенко.

Кроме того, сообщает эксперт, там российские войска подошли ближе, они давят, это так, это действительно отчасти правда. То есть, констатирует он, враг не контролирует весь населенный пункт, но подошел поближе.

«Расширить его (ред. – плацдарм) можно только с помощью подкрепления и дополнительных сил. Наши морские пехотинцы и Силы территориальной обороны столько там уже сделали. Сколько уже этот пластидам? Фактически несколько месяцев держат. А эти (ред. – россияне) время от времени КАБами закидывают, они тоже применяют дроны, у них работает артиллерия в частности», - объясняет Александр Мусиенко.

Кроме того, отмечает он, была еще информация, что российские войска из оккупированного Крыма подтянули катера, перебросили в Голую Пристань, и рассматривали сценарий, чтобы по Днепру подняться и еще там заходить в тыл нашим. Тем не менее, констатирует эксперт, этот сценарий они отвергли, возможно ВСУ его разгадали.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что медведев со своими заявлениями надоел уже даже Еврокомиссии, ему посоветовали обратиться к специалисту.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, чего ВСУ больше всего достигли на фронте за 2023 год и что было самым большим разочарованием.