Об этом он рассказал в своем блоге.

«Почему это было сказано, очевидно. Из уст Фицо это прозвучало так, что вроде бы НАТО в его версии – это поджигатели войны, западные партнеры Украины поддерживают агрессию, они разжигают, и это попытка оправдать где-то позицию путина, россии, что, видите, если бы этого не было, то война бы не началась. Ну, очень нелепые попытки оправдать», - комментирует Александр Мусиенко.

Как напоминает эксперт, на самом деле Запад долгое время сторонился Украины, а активное сотрудничество у нас началось после российской агрессии в 2014 году, после оккупации Крыма и Донбасса. То есть, констатирует он, россия первая начала это, а два года назад она начала против Украины полномасштабную войну, поэтому Фицо что-то путает, пытаясь как-то оправдывать агрессора.

Поэтому, констатирует он, Украина защищается, мы хотим стать членами Альянса и иметь соглашения о гарантиях безопасности. Конечно, отмечает эксперт, идеальный сценарий – это если бы другие страны приобщались и помогали нам, в частности, военными контингентами.

«И я не исключаю, что это будет. Я еще несколько месяцев назад говорил о том, что Британия может в какой-то момент направить свой экспедиционный корпус в Украину для помощи в освобождении Крыма. И сделано это будет под видом тех же групп в Интернациональном легионе, никогда это не будет с опознавательными знаками, шевронами, флагами и т.д. Вот и все», – рассуждает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Биркадзе заявил, что вторая годовщина полномасштабной войны с россией – это не только о противостоянии агрессору, это еще и о борьбе за европейские ценности.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко прокомментировал публикацию в New York Times о сотрудничестве украинских спецслужб с западными.





