Торговый факторинг является наиболее эффективным для бизнеса, регулярно осуществляющего реализацию товаров с отсрочкой оплаты.

Развитие рынка торгового факторинга, который последует примеру стран ЕС, активизирует экономическое восстановление Украины. Хотя классический торговый факторинг действует в стране еще с начала 90-х, уровень его проникновения в экономику остается очень низким по сравнению с показателями европейских стран.

Средний уровень проникновения факторинговых услуг в ЕС составляет ориентировочно 11-15% от национальных ВВП, а в Украине, по данным FCI, объем факторинга 2022 вырос в абсолютных числах более чем в 2 раза и составляет 593 миллиона евро, но относительно ВВП страны остается низким – 0,4%.

В соседней Польше, например, этот показатель составил 98,2 млрд евро за 2022 год, что составляет более 15% ВВП и соответствует средним показателям в ЕС.

К счастью, для микро-, малого и среднего бизнеса и для украинской экономики в целом активное использование торгового факторинга неизбежно. Установленный евроинтеграционный вектор заставит улучшать и оптимизировать функционирование государственных систем.

В последние несколько лет осознание необходимости факторинга растет. НБУ в Стратегии развития финансового сектора Украины зафиксировал планы развития рынка факторинга до 2025 года, что является мощным сигналом для бизнеса и финансовой сферы. Виктор Вильчинский, директор по развитию бизнеса ФК Activitis.



