Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что медведев со своими заявлениями надоел уже даже Еврокомиссии, ему посоветовали обратиться к специалисту, но лечить там надо всю россию.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«медведев дмитрий анатольевич сказал, что Одесса теперь русский город и мы ждем, когда же она к нам в россию придет. И, видимо, чтобы приманить, Одессу решили уничтожить, обстреляли снова россияне ее беспилотниками», - отмечает Михаил Шейтельман.

Недавно, напоминает он, Байден уже путина обозвал помешанным, но это он еще медведева не слышал, что он рассказам нам про Одессу и Киев. Тим не менее, констатирует эксперт, его услышали в Еврокомиссии и посоветовали прямым текстом полечить голову. В частности, отмечает он, это председатель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано заявил, что медведев публично транслирует диагноз о состоянии своего ментального здоровья.

Кроме того, добавляет политтехнолог, раньше медведев уже угрожал разбомбить атомными бомбами Вашингтон, Лондон, Киев и Берлин, объяснял, почему это все нужно сделать, то есть этот диагноз уже давно напрашивался.

«Это чистосердечное признание страны-маньяка, больной страны-маньяка с психиатрическим диагнозом. Я это заметил в понедельник, медведь дополнительно выступил в четверг, чтобы закрепить, в пятницу об этом говорит Еврокомиссия, о том, что пора лечить. Но Еврокомиссия не знает, лечить надо не медведева, не путина, российскую федерацию всю нужно отправить туда», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

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