Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что вторая годовщина полномасштабной войны с россией – это не только противостояние агрессору, это еще и борьба за европейские ценности.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Что значит «мы устали»? А люди, которые сегодня сражаются на передовой, не устали за 2 года? Устали. Поэтому я хочу попросить всех, чтобы мы все думали, что мы вообще не устали, я имею в виду живущих и работающих в тылу. Кто устал – это наши герои, которые там», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

Попутно он вспоминает, как многие мировые лидеры в первые дни полномасштабного вторжения россиян звонили нашему президенту и говорили слова поддержки. С другой стороны, отмечает эксперт, многие из этих лидеров и уверяли нас, что такого вторжения не будет, что с амбициями путина все решится. Единственные, кто четко предупреждал нас о нападении, констатирует он, это был Байден и глава ЦРУ, который накануне вторжения приезжал и говорил, что это обязательно произойдет.

По мнению эксперта, когда Украина обрела независимость в 1991 году, россия уже хотела захватить наше государство, но тогда обстоятельства были другие, этого не произошло. Тем не менее, констатирует он, это началось в 2014 году, а теперь у нас уже вторая годовщина полномасштабной войны.

«Я считаю, что за эти два года мы очень многое поняли. Мы поняли, кто нам друг, а кто нам враг. За эти два года мы поняли, что, кто бы что ни говорил, нам нужно двигаться только в Европу. И мы понимаем, что за эти ценности нужно воевать, и за эти европейские ценности мы сегодня, к сожалению, теряем наших героев», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе заявил, что если польские власти ничего не сделают, нам нужно также закрывать границы.

Также Politeka писала о том, что Сейраш рассказала, будут ли российские оппозиционеры протестовать против выборов путина.