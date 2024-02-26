Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что Польша в плюсе, они экспортируют нам товаров больше, чем мы им, их товары дешевле и у них льготы от ЕС, поэтому хватит протестовать.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Как отмечает эксперт, в ситуации с блокированием границы мы должны прежде всего отталкивать от собственных интересов, это очень хорошо, что у нас есть сосед, который нам помогает, но мы должны думать о своей стране, а соседи такого произвола делать не должны. К тому же, напоминает он, Украина поставляет в Польшу товаров на 5 млрд, а они нам – на 7, то есть они в любом случае сегодня в плюсе.

«Если польские власти ничего не сделают, нам нужно также закрывать границы, ставить пошлины, и пусть они платят. Сегодня товары польского производителя дешевле на 20%. И у нас нет никаких льгот, мы не получим от Евросоюза никаких льгот, в отличие от Польши, а Польша получает», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

А что касается обвинений в коррупции, комментирует эксперт, то она есть абсолютно в каждой стране, где-то меньше, где-то больше, вот в Японии ее уровень очень низкий, но она и там есть. Если же вспомнить ситуацию с зерном, которое должно было идти транзитом, но оставалось в Польше, отмечает он, то это был заговор именно с польскими аграриями, они также коррупционеры, поэтому это не только украинцы плохие. Кроме того, напоминает эксперт, каким-то образом сейчас поляки не могут найти людей, которые высыпали украинское зерно, тоже странная история.

«Было бы желание, они бы нашли, и я считаю, что их нужно найти и обязательно этих людей привлечь к ответственности», – заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе заявил, что украинское правительство уже достаточно отработало, чтобы удовлетворить Польшу в вопросах нашего экспорта, поэтому сегодняшние протесты абсурдны.

Также Politeka писала о том, что Ус рассказал, какой закон о мобилизации нам нужен.