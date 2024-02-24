Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

9 марта 2024 украинцы будут чествовать 210-летие со дня рождения Отца национальной идеи - Тараса ШЕВЧЕНКО. Однако если ничего не изменится, то главный памятник нашему Будителю украинской нации в Киеве будет в то время спрятан и закован от народа?

Напомню, что почти два года назад у активистов и местных властей возникла идея закрыть памятники значительным украинцам мешками с песком и обнести их фанерой. Впоследствии мешки разлезлись и проросли кустами, так что княгиню Ольгу очистили от них, Богдан Хмельницкий смог продвинуть голову сам, а Тараса Шевченко решили по-новому обнести уже железными кандалами, наверное, для надежности.

И вот я задаю себе и Вам вопрос:

неужели наш Шевченко во время войны с русской ордой прятался бы за мешками с песком и фанерой?

Это тот Шевченко, который писал, как мы «похитили копьями МОСКОВСКИЕ РЕБРА», а Пантелеймон Кулиш вспоминал, что во время пребывания в Киеве в 1845 году Тарас Шевченко «сделал из нас людей, которые ненавидели м@скалы… потому что считали их народом грубый, неспособный ни к чему высокому». Следователи же Российской империи, готовившие приговор за политическую деятельность Шевченко, тоже указывали на выразительную антироссийскую направленность его произведений и приводили следующие аргументы:





В другом: «променяли мы свою добрую родину на пьяницу непотребную (Росію)».

Так что если за россии-срср произведения Шевченко запрещали и цензурировали, то нынешние российские варвары, насильники и убийцы изымают их из библиотек на оккупированных территориях, потому что страшно БОЯТСЯ его СЛОВА!

Поэтому Тарас Григорьевич воюет и сейчас за нашу славную Украину и против извечного врага. Поэтому должны накануне 210-летия со дня рождения освободить отца Тараса от новых железных оков уже нашей власти и наконец выполнить его завещание:

«Похороните и вставайте.

Оковы порвите

И поразительной злой кровью

Волю окропите.

И меня в семье большой,

В семье свободной, новой

Не забудьте помянуть

Незлим тихим словом».

П.С. И если российская орда осмелится бомбить памятники, то наши национальные ГЕРОИ мужественно выдержат и эти испытания, как устояли знаменитые теперь во всем мире Бородянский Шевченко и Харьковский Сковорода.