Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

По словам гостя программы, когда у нас меняли Залужного на Сырского, сработал страх, что вместо знакомой нам фигуры появится новая, которая считается более опасной, более угрожающей рядовому гражданину. Здесь, констатирует он, сыграла война образов, а Залужный был как вареник в информационной сметанке.

«Вот что такое вареник? И вот из него (ред. – Залужного) сделали традиционного такого украинского мужчину, который такой хороший парень. Если бы я занимался его политическим образом, я бы делал все-таки статьи, я бы выводил его на военную профессиональную тематику, я показывал бы дерзкого генерала, который способен наносить серьезные повреждения врагу, который четко себя позиционирует. За этими варениками-валериками потеряли главное – он военный», - объясняет Александр Новохатский.

То есть, констатирует аналитик, Залужный сразу попадает в образ бультерьера, именно таким должен быть его политический образ: украинский бультерьер с веселой улыбкой, который каждое утро завтракает россиянами.

«Это должен быть образ, который бы был просто и Зеленскому приятный, и господину Валерию работал бы в плюс, и россияне боялись бы. Но имели, что имели. Мы сделали этакую неваляшку, этакую игрушку мягкую. Именно на этом он погорел», - заключает Александр Новохатский.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, действительно ли на фронте все так плохо, как пишут и говорят на Западе.

Также Politeka писала о том, что Дульский рассказал о том, насколько затянется война с россией.





