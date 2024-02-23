Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Как сообщает эксперт, действительно россия же поставляет свое зерно, удобрения и другие продукты на 12 миллионов тонн, и почему-то поляки оккупантам этого делать не запрещают, а к Украине у них есть претензии, которые понять вообще невозможно. Кроме того, отмечает он, через Польшу идет только 5% нашего зерна, мы переправляем его еще и морем, и через другие страны поездами.

«Послушайте, все это бред, который работает от российской федерации. Почему сегодня так происходит, у меня до сих пор нет ответа. Почему с другими странами, Румынией, Молдовой нет ни у кого вопросов?», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

Попутно он напоминает, что раньше действительно с зерном были проблемы, но их решили, мы ввели лицензирование, теперь контролируется, сколько зерна и куда оно идет. Также эксперт добавляет, что действуют ограничения на 4 категории украинских продуктов, все придерживается, а потому непонятно, что происходит сейчас на границе.

«То есть правительство отработало, чтобы удовлетворить Польшу, а они все больше и больше чего-то хотят. Хочу напомнить, что Польша за 15 лет получила только в агроотрасли 100 млрд евро. Понимаете, какие это деньги? И они рассказывают о какой-то непоставке зерна. Я считаю, что это такое событие, которое играет на руку россии. И я не верю, что Туск этот вопрос не может решить», – утверждает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе заявил, что сегодня мы видим, что неадекватные соседи у нас не только на востоке и севере, но и на западе – это протесты на польской границе.

Также Politeka писала о том, что Ланг рассказала, что ждет россиян на фронте в марте: «Все будет разрушено».