Штаты анонсировали «большой пакет санкций» против россии в связи со смертью Алексея Навального и двухлетней годовщиной войны в Украине.

За океаном до сих пор продолжаются дискуссии о том, почему и как именно мог умереть Навальный. Представитель Совнацбеза Джон Кирби заявил, что от рф потребуют «полной прозрачности» в том, что касается обстоятельств кончины теперь уже бывшего, как его назвали в свое время, главного оппонента президента путина.

У нас не прекращают говорить о смерти Навального. Высказываются разные версии случившегося, в том числе, и довольно неординарные. Недавно я беседовал на эту тему с несколькими нашими бывшими конгрессменами. Услышал довольно нестандартные мнения.

В США не отрицают, что россия – тоталитарный режим, где президент избирается бутафорно, что путин – диктатор, который только говорит, что открыт для дискуссий, а сам единолично рулит государством, как хочет. И, собственно, смертью Навального путин как бы дал предупреждение всем оппозиционерам, что если они будут идти против него и его власти, то их сначала будут жестоко пытать неволей, а потом просто убьют. Это – одно мнение.

Есть и другое мнение относительно смерти Навального, которое также высказывается отдельными политическими деятелями и аналитиками США. Они не утверждают, что именно так и было, но отмечают, мол, Навальный (при всем к нему уважении) не был уж настолько мощным и сильным, как реальный оппозиционер, чтобы кремль хотел его убить. У нас такое говорят. Да, он был определенным голосом масс, был в оппозиции к режиму путина и так далее. Но, это не было той мощью, которая могла бы реально влиять на ситуацию в нынешней россии и реально угрожать режиму. У Навального не было громадного движения, а сам он был таким, каким он был. И его смерть, мол, вряд ли очень пошла бы в плюс путину, поскольку не помогает кремлю ни в чем и никак. Навальный, как считают у нас отдельные аналитики, мог бы и дальше сидеть в той далекой тюрьме сколько угодно, а путин бы все равно делал то, что делал и делает.

Да, после смерти Навальный стал неким маркером, он как бы воскрес в головах людей, которые, возможно, о нем уже забыли либо стали забывать. Поэтому, мнение о том, что он действительно умер от того, что у него просто организм дал сбой, у нас тоже не отбрасывается. Ведь понятно же, что тюрьма в рф, тюремная «медицина» в рф, те ужасные условия содержания и так далее – это колоссальный риск заболеть и, не вылечившись, в итоге просто умереть.

Кстати, есть еще мнения. Одно вообще довольно неординарное. Мол, это могли сделать с Навальным недоброжелатели путина. Представьте, я и такую слышал версию. Мол, кто-то мог подтолкнуть смерть Навального для того, чтобы поставить путина под еще больший удар.

Разные варианты обсуждаются. Люди подходят к оценке с разных сторон.

Я думал, скажу честно, что в США эта тема не настолько широко взорвется. Это же произошло далеко и раз уж путин – такой монстр, то он способен легко убить своего оппонента. С этим никто же не поспорит. Поэтому, вроде как все понятно и без многообразия версий. Но, у нас все намного глубже анализируется, наши политики стараются оценивать разные трактовки того, как это могло произойти и почему именно сейчас.

В любом случае, смерть Алексея Навального в россии подчеркивает жестокость и закрытость той системы. Это еще раз свидетельствует о том, что враги таких государств, как рф, всегда в опасности. А, особенно, если они еще и находятся физически на территории россии. Ведь одно дело, когда какие-то бизнесмены воюют между собой, а другое дело, когда кто-то определяет президента россии своим врагом и именно так себя проявляет. Тут намного больше риска попасть под пресс системы путина. Так, кстати, происходит в любых странах, где президент олицетворяет диктатуру и репрессии.

Поэтому, реакция на смерть Навального у людей в США неоднозначная. В большинстве стран мира люди слышат только о том, что Навальный умер, тело не выдают, это дело рук путина и так далее. Возможно, именно так оно и есть без вариантов. Как бы ни было, все равно это выйдет боком властям россии и лично путину. Но, я бы так сказал, Навальный ключевым маркером борьбы против путина в историю не войдет. Он будет одним из примеров, которые запомнятся на определенное время. Как, например, запомнились людям Сноуден или Ассанж. Навальный оставит свой след, без сомнения, но не станет той масштабной фигурой, о которой люди будут помнить долго как о главном сопернике путина.

Я не вижу, чтобы это стало каким-то мощным движением. Могу ошибаться, конечно же. Но, мое мнение, скорее, такое: смерть Навального – пример жестокости со стороны властей рф во главе с путиным и реальной опасности для оппозиции в россии. Но, не думаю, что такие, как Навальный, являются или будут для сегодняшней власти рф большой проблемой в чем-то.

Мне кажется, что мир никогда точно не узнает, как именно реально умер Навальный и от чего конкретно. Будет множество информации, версий, гипотез, но подлинных документов или подлинных медицинских заключений увидеть удастся вряд ли. А поверить им будет еще сложнее, даже если они и будут подлинные.

Одно ясно точно – смерть Навального будут всегда ассоциировать с властью путина. Самому путину это точно не пойдет в плюс при любых обстоятельствах. Даже если лично путин и не принимал участия в смерти Навального своими распоряжениями или приказами, то путинскую россию в мире всегда будут ассоциировать с расправами, гонениями, агрессией и смертями.

Юрий Ванетик, адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США)