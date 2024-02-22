16 февраля в КНП "Александровская больница" официально открыли обновленное отделение физической и реабилитационной медицины. Военные и гражданские с тяжелыми травмами будут получать комплексное восстановление стационарно и амбулаторно. В отделении проведен капитальный ремонт тренажерного зала, приобретен комплект медицинского оборудования, оборудована одноместная палата и инклюзивные туалеты.

Ремонтные работы в отделении реабилитации продолжались с 2022 года, их стоимость составляет почти 3,5 млн грн. Из них, 1 млн. 998 тыс. грн. – средства государственной субвенции, которые община получила при содействии народного депутата Олеся Довгого .

«Я радуюсь тому, что нам совместными усилиями удалось реализовать этот проект. В настоящее время претворяю в жизнь инициативу РеабиЦентр и вижу, насколько остра потребность в реабилитационных пространствах для наших защитников и защитниц. Поселок Александровка сделала важный шаг. Ведь восстановление дома происходит в более комфортных психологических условиях для каждого пациента под наблюдением квалифицированных специалистов по реабилитации», - отметил Олесь Довгий.

В реабилитационном отделении КНП «Александровская больница» сформирована команда из шести врачей и двенадцати представителей среднего медицинского персонала под руководством врача травматолога-реабилитолога Евгения Дьяченко.

«Нам звонят из госпиталей в других областях и спрашивают, как можно попасть на реабилитацию. Положительные отзывы наших пациентов-военнослужащих – лучшая оценка и стимул работать. Мы постоянно учим наших врачей, чтобы их профессиональный уровень отвечал требованиям военного времени», - отметила главный врач КНП «Александровская больница» Алла Гресь.

За 9 месяцев 2023 года в отделении получили лечение 30 пациентов стационарно и 204 – амбулаторно. Отделение реабилитации принимает жителей общины и временно перемещенных лиц.