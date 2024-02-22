Украинские ученые и художники призвали президента Владимира Зеленского разработать государственную программу возвращения национального наследия Украины, украденную страной-агрессором россией.

По инициативе третьего президента Украины Виктора Ющенко 20 февраля состоялся круглый стол "Возвращение и сохранение культурного наследия Украины в условиях российско-украинской войны", участники которого обратились к центральным властям страны с призывом "возвращение выдающихся украинцев домой".

Непростую задачу и кропотливую работу – возвращать свою историю и украденную культуру – поставили перед собой уважаемые представители культурной и интеллектуальной элиты Украины. План действий подробно обсудили участники круглого стола представителей культуры, науки и искусства Украины.

Веками российская империя, Советский Союз и уже современная россия похищала и присваивала себе все украинское - произведения искусства, одежду, Еду, песни, историю, традиции, архивные документы, выдающихся деятелей культуры и искусства и даже историческую память - иными словами, все с пометкой украинская культура».

Теперь, когда наша армия на фронте защищает землю от захватчика, украинцы в тылу не должны оставаться в стороне – их задача остановить грабеж и присвоение, которые продолжаются уже не одно столетие и вернуть свое. Лидером общественной инициативы выступил президент Украины (2005-2010) Виктор Ющенко.

Художники и ученых единственные в своем стремлении вернуть украинское достояние, присвоившее в свое время "русский мир", собрались в десятую годовщину страшных дней февраля Революции Достоинства в гостеприимных стенах старинного украинского вуза Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского

После памяти Героев Небесной Сотни, участники встречи вспомнили те бурные дни и трагические времена расстрелов на Майдане. Во времена Революции Достоинства Академия, территориально находящаяся в самом сердце Киева, на Майдане Незалежности, стала прибежищем и надежной крепостью для тех, кто боролся против диктаторской власти и хотел жить в свободной, европейской стране.

«Академия была непосредственно в центре всех событий, прямо здесь, был госпиталь. Это был Майдан, и мы действительно понимаем исторические события, которые здесь были. Наши студенты поддержали, студенты тогда вышли на площадь, это были очень важные исторические шаги» - вспоминает ректор НМАУ им. Петра Чайковского Максим Тимошенко, - Сейчас мы должны вспомнить это и сегодня вернуть историю", – призвал он.

Участники круглого стола горячо обсуждали существующую ситуацию - наличие дерзкого культурологического преступления, которое началось несколько веков назад и продолжается до наших дней. Задача, которая сегодня стоит перед обществом, – вернуть и сохранить национальное наследие украинского народа.









"Мы как раз хотим предложить высшей власти местной через какие проекты, по которой пошаговость можно вернуть наше сознание, нашу консолидацию в наше воображение и тех великих украинцев, которые по праву должны быть в нашей памяти работать на нашу цельность", – подчеркнул Виктор Ющенко.

Страна-агрессор записала в свой "русский мир" и выдает за «своих» около сотни украинских художников, среди которых: Чехов, Репин, Малевич, Куинджи, Бортнянский, Березовский, Гоголь, Булгаков и многие другие. Страна-мародер веками использовала знаменитые имена украинских художников и ученых как «русскую славу» для использования в интересах собственного пиара и мирового авторитета.

В этом списке также – гений мировой музыки Петр Чайковский, имя которого носит музыкальная Академия.

"Например, мы знаем, что Куинджи подписывается в Метрополитен, как украинского происхождения художник. Уже The Guardian написала, что вторая симфония Чайковского – украинская! Поэтому это важные шаги и мы должны работать за границей, и объяснять нашим партнерам. Такая работа уже идет, а это очень важна работа, и я думаю, что мы на правильном пути", – рассказывает ректор Национальной академии.

Украинский режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев отметил, что Россия переписывала историю под себя во всех областях, особенно в культурной, и сейчас Украине нужно вернуть свое. Сделать это необходимо на международном уровне, в книгах и учебниках, а также в наших головах.

"Всегда нужно начинать с детей. Я далеко не оригинален в этом представлении о том, как формируются собственно сознательные нации… Желанием создавать прекрасное, вот этим и отличается, мне кажется, украинская нация от тех, кто на нас нападает и пытается нас уничтожить постоянно, тем, что в ДНК заложено... и должны это лелеять и имеем как раз в первую очередь лелеять это в детях", - отметил режиссер Ахтем Сеитаблаев.

Результатом конференции стало обращение участников к президенту Украины, правительству и парламенту о необходимости создания государственной программы по возвращению сотен похищенных агрессором выдающихся имен украинских художников.

Участники круглого стола обратились к президенту Зеленскому с открытым письмом. Они призвали создать государственную программу по возвращению сотен похищенных агрессором выдающихся имен украинских деятелей.

Собравшиеся подписали Акт противостояния стране-агрессору и Постановление конференции.





Сегодня Украина находится в состоянии отягчающей кровопролитной войны, сдав экзамен национального становления, обновления и укрепления. Гарантиями устойчивости украинцев есть усиление и поддержка друг друга с верой в ментальное хладнокровие и внутреннее сопротивление борьбе с врагом. Нация кристаллизуется через свободы демократии и те ценности, которые встроены в константу национального осознания миллионами украинцев, рассеянных по всему миру.

Наша задача сегодня – достичь единства, что делает народ непокорным и непобедимым в борьбе с рабством имперской доктрины, а возвращение выдающихся украинцев домой, в лоно родной культуры.

















