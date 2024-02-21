Лидер общественного движения «Рідна країна» Николай Томенко призвал подписать петицию, чтобы собрать донат в 1,5 миллиарда гривен на ВСУ.

Петиция размещена на сайте Президента. Подписать ее можно по этой ссылке – https://petition.president.gov.ua/petition/219150



В петиции сообщается:

Как известно, с 2016 года началось бюджетное финансирование партий. На первом этапе Закон предусматривал финансирование не только парламентских партий, но и партий, которые преодолели 2% избирательный барьер. Однако после поддержки моей Петиции Президент внес законопроект, а Верховная Рада поддержала решение об уменьшении в два раза суммы финансовой поддержки парламентских партий и отказе от финансирования партий, набравших более 2% (партия Шария, Оппозиционный блок и т.п.).

За период с 2016 по 2021 год парламентские партии на свою партийную рекламу и деятельность получили от налогоплательщиков Украины 2 миллиарда 894 миллиона гривен.

За период с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день - партии «Слуга народа», «Европейская солидарность», «Родина» и «Голос» (ОПЗЖ после запрета не получает бюджетного финансирования) получили еще 1 миллиард 462 миллиона бюджетных гривен. Если исходить из того, что правовой режим военного положения сохранится в 2024-2025 гг., то 4 парламентских партии за этот период получат на свой партийный пиар еще 1,5 миллиарда гривен, которые сейчас крайне нужны ВСУ.

Поэтому предлагаем Президенту Украины внести законопроект о ОТМЕНЕ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ПАРТИЙ на время ВОЙНЫ.