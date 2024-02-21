Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что сегодня мы видим, что неадекватные соседи у нас не только на востоке и севере, но и на западе – это протесты на польской границе.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«По легенде, когда Господь создавал Вселенную, всем все раздал, а грузинам отдал то, что осталось в конце. Такая есть легенда. Но я удивлен, почему Господь нам, украинцам, дал таких неадекватных соседей? Я вообще в шоке, вы посмотрите, один «лучше» другого», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

Кроме россии с путиным на востоке и лукашенковской беларуси на севере, отмечает эксперт, у нас еще и на западной границе, оказывается, не совсем умные соседи: Польша, Венгрия, Словакия. По его словам, учитывая ситуацию на польской границе, вот непонятно, за что нам дали таких соседей.

Как отмечает эксперт, он очень надеялся и всегда говорил, что ситуация с блокадой поляков будет решена, об этом говорил и президент Зеленский, и премьер-министр Туск, и все польское правительство. Тем не менее, констатирует эксперт, мы видим, что ситуация только усугубляется.

«Остановили поезд и высыпали зерно страны, которая пережила голод. Я считаю, что поляки просто крайне обнаглели. Нельзя стране, где был голод, высыпать зерно на землю. Это первое. Второе – нельзя, если вы закрываете границу, останавливать автобусы, где едут люди с детьми. Как можно это делать? И они говорят: «Мы здесь вам не рады». Серьезно?», – комментирует Георгий Биркадзе.

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