Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев обратился к крымчанам с призывом держаться подальше от российских оккупантов и их приспешников.

Он отметил, что в этом году ожидается освобождение Крыма из-под российской оккупации. Украина приложит максимум усилий, чтобы избежать жертв среди мирных жителей во время военной операции.

Джемилев призвал всех гражданских лиц держаться подальше от военных объектов оккупантов. Он также обратился к гражданам россии покинуть Крым, пока функционирует Керченский мост. Лидер крымских татар убежден, что международное право и справедливость обязательно победят. А Крым будет освобожден и возвращен под контроль Украины.