Армения значительно увеличила характеристики товарооборота с Россией. Цифры, называемые американскими аналитиками, впечатляют: по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения экспорт Армении в РФ вырос на 430%, что означает реэкспорт товаров ЕС и Китая в Россию. Речь идет о подсанкционной продукции и товарах двойного назначения, необходимых для ведения войны. То есть Ереван буквально помогает Москве воевать против Украины.

Об этом говориться в статье Телеграф.

Глава правительства Армении, которая после 2022 стала 4-м крупнейшим экспортером в РФ полупроводников и других товаров двойного назначения для нужд войны, в своем выступлении назвал украинский народ «дружественным».

Но так ли это?

Ереван усиленно создает впечатление переориентации на Запад. Но два года войны между РФ и Украиной он служит одним из главных логистических хабов Кремля для обхода санкций. В 2022 году ВВП крохотной Армении с населением в 3 млн вырос на беспрецедентные 14,2%.

Замминистра финансов Армении Ваан Сирунян признал, что за 9 месяцев 2023 года экспорт товаров из Армении в РФ вырос на 85%, из которых 80% составляет реэкспорт. Отмечая рост внешнеторгового оборота Армении после начала войны в Украине на 69%, аналитический центр Jamestown Foundation (США) предупреждает о реэкспорте товаров из Армении в РФ. Директор Управления по координации санкций Госдепа США Джим О'Брайен заявил, что Вашингтон относит Армению к тем, кто помогает РФ обходить санкции.

В 2024-м Армения продолжает поставлять подсанкционные товары воинствующему соседу. Робин Брукс, директор Института международных финансов и бывший стратег Goldman Sachs опубликовал уточненные данные: «Экспорт Армении в РФ вырос на 430% по сравнению с периодом до вторжения, что означает реэкспорт товаров ЕС и Китая в россию».

Армения важна как транзитный хаб, потому что Путин больше не может рассчитывать в этом вопросе почти ни на кого, кроме нее. В мае прошлого года французский Forbes назвал Армению «основным каналом уклонения от санкций» поскольку ограничения на поставки через Турцию и Центральную Азию усиливаются. Анкара летом 2022-го года пообещала США не допустить обхода санкций против РФ на территории Турции. Затем турецкие финорганизации начали прекращать сотрудничество с российскими.

Иронично, но Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о выделении Еревану $15 млн. В заявлении отмечается, что эти деньги направлены на «снижение экономической зависимости Армении от РФ».