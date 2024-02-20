Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что, учитывая требования и претензии к правилам ЕС, польским фермерам следует протестовать в Брюсселе, а не на границе с Украиной.

Об этом он рассказал на своем канале.

Как отмечает эксперт, мы видим, что сегодня на границе протестуют и фермеры, а не только водители. По его словам, тогда ситуация заключалась в том, что Украина все больше интегрируется в рынок ЕС, наши компании, водители начали входить в Европу и составлять конкуренцию польским и литовским компаниям, соответственно, их доходы подрезались, а Украина стала конкурентом.

«Знаете, а как мы можем конкурировать, если в Польше настолько развита индустрия? У них такие парки автомашин, у них огромное количество водителей, в частности, украинцев работает. Мы сегодня не можем выйти на уровень конкуренции, поэтому здесь опасаться абсолютно нечего. Тем более экономическая ситуация в Европе говорит о том, что перевозки будут расти и работы хватит на всех. Но это был первый раунд протестов, такой большой виток», - объясняет Александр Мусиенко.

Далее, продолжает он, присоединились недовольные фермеры, мол, в Европу идет много украинского зерна и никто не хочет покупать польское. Тем не менее, напоминает эксперт, здесь играет свою роль green deal, что предполагает большее вливание средств в зеленую технологию, и это не компенсируется. Польша же, констатирует он, хочет, чтобы фермеры получали компенсацию и были дотации от ЕС.

«То есть у них уже сейчас есть вопросы и претензии не только к Украине, но и непосредственно к ЕС, но протестуют они на границах с Украиной, на пунктах пропуска именно с Украиной, они не в Брюсселе», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что 100 миллионов россиян, поддерживающих путина, также убили Алексея Навального.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко прокомментировал уход ВСУ из Авдеевки и объяснил, почему такое решение главнокомандующего Сырского правильное и необходимое.





