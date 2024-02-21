Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что россия разрабатывает новое вооружение для уничтожения спутников в космосе.

Об этом он рассказал на своем канале.

“Байден распорядился наладить диалог с россией из-за угрозы безопасности. Что за причина? Угроза нацбезопасности связана с противоспутниковыми средствами, которые разрабатывает россия”, - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, американская власть пока не вдавалась в подробности, но в Белом доме отметили, что эти средства пока на этапе подготовки. Тем не менее, как отметил Борис Тизенгаузен, все обеспокоены планами россии в космосе.

“И россия, и Китай разрабатывают противоспутниковое оружие. А Китай пошел еще дальше, Китай разрабатывает наземные лазеры, которые с Земли могут выводить со строя спутники в космосе. Вот это уже серьезная история”, - заявил Борис Тизенгаузен.

Как писала ранее Politeka, политолог рассказал, как Китай уничтожает россия благодаря войне в Украине: «Они делают это тихо».

Также Politeka сообщала про популизм или реальность: Андрей Новак рассказал, что будет с помощью США для Украины.