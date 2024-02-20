Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, как Запад должен отреагировать на убийство Навального в тюрьме и спровоцирует ли это россиян выходить на улицы с протестами.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Никто никуда не выйдет. Слушайте, я каждый раз рассказываю, что никто никуда не выйдет. Если бы были возможности у этих рабов куда-нибудь выходить, они бы уже это сделали за 24 года. Вы понимаете, человек управляет страной с 1999 года, 24 года. Это рабы, это генетически. Единственное, где мы здесь похожи, как бы парадоксально ни было, мы очень рады, что сдох Навальный, и также в россии рады, что сдох Навальный. Но это не значит, что мы братья», – объясняет Георгий Биркадзе.

Другой вопрос, добавляет он, состоит в том, а как Запад должен отреагировать на убийство Навального в тюрьме. По мнению эксперта, здесь все просто: перестать покупать российские нефть и газ. В то же время, констатирует он, сегодня на 126% выросла покупка сжиженного российского газа, а эта ситуация вовсе не способствует тому, чтобы у кремля наконец-то закончились деньги на войну.

В то же время, добавляет эксперт, сейчас нас уверяют, что вот-вот скоро будет 13-й пакет санкций против россии и там будут даже алмазы. Ну, объясняет он, это всего 5 миллиардов, россия столько зарабатывает просто за 5 дней.

«Я хочу видеть в 13-м пакете санкции по «Росатому», я хочу видеть санкции по сжиженному газу, по нефти и другим нефтепродуктам. Вот тогда я буду говорить, что, да, действительно что-то делается. А сегодня мы что видим? Что-то рассказывают нам и покупают алюминий у россиян. О чем идет речь?», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Бюн рассказала, что происходит на польской границе.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе заявил, что не гибель Навального в тюрьме должна стать трагедией для Запада, а гибель украинцев каждый день.