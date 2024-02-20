Стало известно о масштабах экологической трагедии в результате военных действий.

В свете недавних событий, сопровождающих российскую агрессию, Госэкоинспекция подсчитала новые данные, позволяющие нам глубже проникнуть в размеры и последствия экологического кризиса, возникшего в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

Эти данные, представленные в еженедельной инфографике Госэкоинспекции, раскрывают уничтоженные экосистемы, загрязнение водных ресурсов и разрушение инфраструктуры, ставших объектом атак.

С помощью этой обновленной инфографики специалисты Госэкоинспекции стремятся точно отразить реальный ущерб, нанесенный природе и окружающей среде из-за военных действий. Потери экосистем, включая лесные массивы и биоразнообразие, сравниваются с объемом загрязнения водных ресурсов, а разрушение инфраструктуры определяет уровень экологической катастрофы, взрывы и обстрелы принесли в данные регионы.

Эти новые данные позволяют нам лучше понимать разрушительные последствия военного действия на окружающую среду и подчеркивают важность дальнейшей работы в сфере экологического восстановления и урегулирования.