Политолог-международник Максим Яли заявил, что отставка Залужного на самом деле назревала уже давно, были проблемы и на фронте, и в его политических возможностях.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, отставка Залужного на самом деле не была неожиданностью, ведь слухи ходили еще осенью прошлого года, а в последнее время это была тема №1. Как он отмечает, в этой ситуации негативной была не столько сама отставка, сколько ее затягивание, все эти вбросы, статьи в прессе, домыслы. А последней каплей, считает политолог, была статья в The Economist, где Залужный назвал ситуацию на фронте тупиком и указал на нехватку оружия.

«Было понятно, что данная стратегия, которую он предполагал, максимум - это удержание тех позиций, которые есть, что, естественно, не устраивало Зеленского. Ему нужны победы, его рейтинг начал снижаться, тем более официальный первый срок подходит к концу, легитимность его решений будет ставиться под вопрос как минимум представителями оппозиции», - объясняет Максим Яли.

Также, добавляет он, есть же информация, что Зеленский предложил Залужному остаться в его команде и занять новую должность, и многие источники это действительно подтверждают. К тому же, отмечает эксперт, это обычная тактика Зеленского, ведь министр обороны еще до Резникова стал послом, бывший Генпрокурор Венедиктова тоже, есть традиция, а Кучма в свое время всех отправлял в СНБО, такая почетная пенсия.

«Но для Залужного после такой должности, естественно, уходить на что-то более низкое, тем более там, где он не является профессионалом, это нецелесообразно. Понимаете, тут же главный вопрос, есть ли у него политические амбиции, о которых все говорят», - добавляет Максим Яли.

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