Туристы из РФ угнали на Карибах яхту за 30 млн рублей и пять лет делали на ней бизнес в Крыму.
Об этом пишут крымские телеграм-каналы.
Весной 2019 года туристы из рф отдыхали на островах Антигуа и Барбуда. Там они взяли напрокат яхту за 30 миллионов рублей и решили поиграть в пиратов Черного моря. Россияне перегнали судно во временно оккупированный Крым, чтобы устроить там подпольный бизнес.
По приезде в Севастополь сделали левый идентификационный номер и зарегистрировали. После этого начали сдавать в аренду туристам для морских прогулок по российскому и турецкому побережью Чёрного моря.
На днях яхту задержали. Провели экспертизу и установили, что судно краденое. Помимо этого выяснили, что владелец яхты не платил транспортный налог. Главаря находчивых россиян объявили в международный розыск.
Полиция Карибских островов также возбудила уголовное дело из-за похищения судна.
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