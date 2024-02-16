Туристы из РФ угнали на Карибах яхту за 30 млн рублей и пять лет делали на ней бизнес в Крыму.

Об этом пишут крымские телеграм-каналы.

Весной 2019 года туристы из рф отдыхали на островах Антигуа и Барбуда. Там они взяли напрокат яхту за 30 миллионов рублей и решили поиграть в пиратов Черного моря. Россияне перегнали судно во временно оккупированный Крым, чтобы устроить там подпольный бизнес.

По приезде в Севастополь сделали левый идентификационный номер и зарегистрировали. После этого начали сдавать в аренду туристам для морских прогулок по российскому и турецкому побережью Чёрного моря.