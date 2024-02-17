Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что до 2025 года у нас аграрный безвиз, есть закон, есть правила, которые нужно соблюдать, а поляки на границе делают то, что хотят.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Поляки очень хотят у нас строить, чтобы вы знали, ну, очень, они очень заинтересованы строить. Но я считаю, что, во-первых, нам нужно, чтобы украинцы строили, украинские компании, а если мы не успеваем, пожалуйста, помогайте», - отмечает Георгий Биркадзе.

По его словам, нам нужно строить как можно больше промышленных парков, нужно чтобы люди могли обращаться, получать дешевые кредиты, например, на 3-5% и строить. То есть, констатирует эксперт, Украине нужен настоящий строительный бум.

Если же возвращаться к вопросу относительно Польши, отмечает он, то прежде всего, конечно, нужно договариваться с соседями, а поляки – это действительно наши соседи. Тем не менее, подчеркивает эксперт, они должны понимать, что сейчас идет война и нужно действовать согласно установленным правилам, согласно нашему аграрному безвизу до 2025 года, а не так, как им вздумается.

«Есть правила, и нам нужно двигаться всем по этим правилам, а не так, как они сегодня считают: запретить украинские продукты, дайте льготы, дотируйте нас… Послушайте, они получают столько льгот, что вы не представляете, это миллиарды долларов», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Атаманова предупредила, что опасность ракетных обстрелов не будет спадать даже после выборов в россии.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, кто стоит за новой блокадой на границе.